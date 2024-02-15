Соцсеть X Маска продает синие "галочки" террористам и роспропагандистам — аналитики

Социальная сеть Х, принадлежащая Илону Маску, продает свою синюю "галочку" террористам из Хезболлы и российским государственным CМИ.
Соцсеть Х берет деньги с террористов и пропагандистов
Стало известно, что в бывшей соцсети Twitter (теперь Х) торгуют синими галочками с лицами, находящимися под санкциями.
Об этом говорится в отчете Tech Transparency Project.
Так Х принимала платежи от аккаунтов, включающих лидеров Хезболлы, хуситов и государственные СМИ Ирана и России.
Подписки, которые стоят 8 долларов в месяц, предлагают пользователям синюю "галочку", ранее доступную только проверенным пользователям, например знаменитостям, и более эффективное продвижение по алгоритму соцсети.
Как отмечается в отчете, несмотря на то, что официальные условия обслуживания Twitter запрещают людям и организациям из списка санкций США совершать платежи на платформе, было обнаружено 28 аккаунтов подсанкционных лиц с синей "галочкой".
Среди таких аккаунтов был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Он получил "галочку" еще в ноябре прошлого года. В соцсети часто публикует выпуски новостей и мемы, которые высмеивают США и Израиль.
Также среди верифицированных "галочкой" аккаунтов есть хуситы, которые недавно начали нападать на американские и другие корабли в Красном море. Они начали платить Twitter в этом месяце, всего через несколько недель после того, как США заявили, что боевиков включат в список террористических группировок.
Илон Маск снова пугает мир победой РФ в войне против Украины
Бизнесмен еще раз пытался убедить сенаторов-республиканцев в том, что "нет никакого шанса", что Путин проигрывает войну Украине.
По словам журналистов, Илон Маск сделал эти комментарии в ходе дискуссии на платформе Х, участниками которой были противники законопроекта о помощи Украине.
Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине.
Кроме того, он снова попытался оправдать Путина, заявив, что на российского президента давят, чтобы довести войну до конца.
Если он отступит, его убьют, – заявил Маск, однако не объяснил, откуда у него такие данные.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-