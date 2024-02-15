Соцсеть X Маска продает синие "галочки" террористам и роспропагандистам — аналитики

Социальная сеть Х, принадлежащая Илону Маску, продает свою синюю "галочку" террористам из Хезболлы и российским государственным CМИ.

Соцсеть Х берет деньги с террористов и пропагандистов

Стало известно, что в бывшей соцсети Twitter (теперь Х) торгуют синими галочками с лицами, находящимися под санкциями.

Об этом говорится в отчете Tech Transparency Project.

Так Х принимала платежи от аккаунтов, включающих лидеров Хезболлы, хуситов и государственные СМИ Ирана и России.

Подписки, которые стоят 8 долларов в месяц, предлагают пользователям синюю "галочку", ранее доступную только проверенным пользователям, например знаменитостям, и более эффективное продвижение по алгоритму соцсети.

Как отмечается в отчете, несмотря на то, что официальные условия обслуживания Twitter запрещают людям и организациям из списка санкций США совершать платежи на платформе, было обнаружено 28 аккаунтов подсанкционных лиц с синей "галочкой".

Среди таких аккаунтов был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Он получил "галочку" еще в ноябре прошлого года. В соцсети часто публикует выпуски новостей и мемы, которые высмеивают США и Израиль.

Также среди верифицированных "галочкой" аккаунтов есть хуситы, которые недавно начали нападать на американские и другие корабли в Красном море. Они начали платить Twitter в этом месяце, всего через несколько недель после того, как США заявили, что боевиков включат в список террористических группировок.

Мы были удивлены, обнаружив, что X предоставляет премиум-услуги широкому кругу групп, на которые США наложили санкции за терроризм и другую деятельность, что наносит ущерб национальной безопасности. Это еще один признак того, что X потеряла контроль над своей платформой, – заявила Кэти Пол, директор Tech Transparency Project. Поделиться

Илон Маск снова пугает мир победой РФ в войне против Украины

Бизнесмен еще раз пытался убедить сенаторов-республиканцев в том, что "нет никакого шанса", что Путин проигрывает войну Украине.

По словам журналистов, Илон Маск сделал эти комментарии в ходе дискуссии на платформе Х, участниками которой были противники законопроекта о помощи Украине.

Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не помогает Украине.

Кроме того, он снова попытался оправдать Путина, заявив, что на российского президента давят, чтобы довести войну до конца.