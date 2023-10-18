Соцсеть Х тестирует платный доступ для новых пользователей

Новые пользователи должны будут внести годовую подписку – 1 долл., чтобы создавать и комментировать сообщения на X.

Маск тестирует платный доступ

Платформа Илона Маска X планирует ввести платный доступ со всех новых пользователей по всему миру. В настоящее время компания уже тестирует эту систему.

Тестовая программа получила название "Not a Bot". Новые пользователи в Новой Зеландии и Филиппинах должны будут внести годовую подписку — 1 долл., чтобы создавать и комментировать сообщения на X.

Нововведение коснется только новых аккаунтов. Также пользователь может купить премиум-подписку X за $3,99 в месяц и ему не нужно будет платить дополнительный $1.

Новые пользователи, отказавшиеся от премиум-аккаунта и годовой подписки, не смогут писать, а только читать публикации, смотреть видео и подписываться на других людей.

Компания X утверждает, что цель «укрепить наши уже успешные усилия по уменьшению количества спама, манипулированию нашей платформой и деятельностью ботов, и уравновесить доступность платформы небольшой суммой комиссии».

Эксперты, однако, говорят, что многие киберпреступники готовы и способны платить за аккаунты на платформе. Теоретически, человек может заплатить за проверку аккаунта, а затем разрешить компьютеру запустить его, таким образом создав бота.

Как Маск стремится уничтожает собственную соцсеть Х

Отмечается, что Маск ввел в соцсеть новый элемент управления, позволяющий пользователям блокировать комментарии на свои публикации от аккаунтов без премиум-подписки.

То есть бесплатные аккаунты не смогут участвовать в обсуждении части постов.

По словам Маска, эта функция будет доступна всем пользователям, даже тем, у кого нет подписки и должна помочь в борьбе со спам-ботами, однако те, кто выступает против нее, указывают на существование ботов с верифицированными галочками, в то время как алгоритмы соцсети предпочитают ответы платных аккаунтов, что значительно уменьшает разнообразие мнений в дискуссиях.

По мнению аналитиков западных СМИ, это решение было введено на фоне информации о планах Маска ввести в соцсети три уровня премиум-подписки.

Сейчас подписка стоит 8 долларов в месяц, а ее хотят разделить на базовый, стандартный и плюс-уровни. Уровень будет зависеть от количества показываемой рекламы.