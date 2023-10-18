Соцмережа Х тестує платний доступ для нових користувачів

Нові користувачі повинні будуть внести річну передплату — 1 дол, щоб створювати й коментувати дописи на X.

Маск тестує платний доступ

Платформа Ілона Маска X планує запровадити платний доступ зі всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.

Тестова програма отримала назву «Not a Bot». Нові користувачі у Новій Зеландії та на Філіппінах повинні будуть внести річну передплату — 1 дол, щоб створювати й коментувати дописи на X.

Нововведення торкнеться лише нових акаунтів. Також користувач може купити преміум-підписку X за 3,99 дол на місяць і йому не потрібно буде платити додатковий 1 дол.

Нові користувачі, які відмовилися від преміум-акаунту та річної підписки, не зможуть писати, а лише читати публікації, дивитися відео та підписуватися на інших людей.

Компанія X стверджує, що має на меті «зміцнити наші вже успішні зусилля щодо зменшення кількості спаму, маніпулювання нашою платформою та діяльністю ботів, і врівноважити доступність платформи невеликою сумою комісії».

Експерти, однак, кажуть, що багато кіберзлочинців готові та здатні платити за акаунти на платформі. Теоретично, людина може заплатити за перевірку облікового запису, а потім дозволити комп’ютеру запустити його, таким чином створивши бота.

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Зазначається, що Маск ввів у соцмережу новий елемент управління, що дозволяє користувачам блокувати коментарі на свої публікації від акаунтів без преміум-підписки.

Тобто безкоштовні акаунти не матимуть змоги брати участь у обговоренні частини постів.

За словами Маска, ця функція буде доступна всім користувачам, навіть тим, в кого не має підписки і повинна допомогти у боротьбі зі спам-ботами, однак ті, хто виступає проти неї, вказують на існування ботів з верифікованими галочками, у той час, як алгоритми соцмережі віддають перевагу відповідям платних акаунтів, що значно зменшує різноманітність думок в дискусіях.

На думку аналітиків західних ЗМІ, це рішення було введено на тлі інформації про плани Маска ввести у соцмережі три рівні преміум-підписки.

Зараз підписка коштує 8 доларів на місяць, а її ще хочуть розділити на базовий, стандартний і плюс-рівні. Рівень буде залежати від кількості показуваної реклами.