Трамп встретился с Илоном Маском на фоне поиска денег для своей президентской кампании — NYT

Дональд Трамп 3 марта встретился с американским миллиардером Илоном Маском и несколькими богатыми донорами-республиканцами на фоне поиска финансирования своей президентской кампании.

Трамп встретился с Маском

NYT пишет об этом со ссылкой на трех анонимных лиц, знакомых с дискуссиями.

По словам издания, Трамп и его команда работают над поиском дополнительных крупных доноров, чтобы укрепить его финансы в преддверии выборов против президента США.

По словам человека, который обсуждал этот вопрос с Трампом, тот похвалил Маска перед союзниками и надеется вскоре встретиться с миллиардером один на один.

Однако неизвестно, планирует ли Маск потратить часть своего капитала на Трампа.

Политические убеждения Илона Маска

NYT пишет, что последние публикации Маска в социальных сетях свидетельствуют о том, что он считает важным, чтобы Байден потерпел поражение в ноябре.

Люди, которые общались с Маском приватно, подтвердили, что он действительно так считает.

Маск долгое время считал себя независимым и, как и многие бизнес-лидеры, в течение многих лет жертвовал кандидатам от обеих партий.

В отличие от других американских миллиардеров, он не тратил многое на президентские выборы, и его пожертвования на протяжении многих лет были довольно равномерно распределены между демократами и республиканцами.

Предприятия Маска, Tesla и SpaceX, извлекли выгоду от федеральных государственных контрактов и субсидий.

Однако между Трампом и Маском также были трения, например, летом 2022 года, он и бывший президент обменялись оскорблениями: Трамп обругал его нецензурной бранью, а Маск сказал, что бывшему президенту пора «отплыть на запад».