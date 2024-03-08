Байден запропонував США план для поразки Путіна в Україні
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Політика
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Байден запропонував США план для поразки Путіна в Україні

Джо Байден
Джо Ба

На думку американського лідера Джо Байдена, США можуть забезпечити остаточно поразку Росії в Україну, якщо нададуть ЗСУ усю необхідну зброю.

Байден вкотре просить США не кидати Україну напризволяще

Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною, і надамо Україні необхідну зброю.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

За словами очільника Білого дому, допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства".

Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу… Я казав Путіну дуже прості речі: Ми не відійдемо… Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників, — наголосив Джо Байден.

Варто звернути увагу на те, що очільник Білого дому посилює заклики до американського народу щодо надання допомоги Україні, нагадуючи, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном".

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За словами президента США, головна ціль його промови — "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.

Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що він не зупиниться…Ми мусимо відповісти на виклик Путіна.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Він також звернув увагу на те, що український народ просить про військову допомогу і зброю, щоб дати відсіч Росії, а не про американський персонал.

Вони не просять американських солдатів. Насправді, американські солдати не воюють в Україні. І я сповнений рішучості, щоб так і залишилося, — підсумував Джо Байден.

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