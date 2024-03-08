На думку американського лідера Джо Байдена, США можуть забезпечити остаточно поразку Росії в Україну, якщо нададуть ЗСУ усю необхідну зброю.

Байден вкотре просить США не кидати Україну напризволяще

Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною, і надамо Україні необхідну зброю. Джо Байден Президент США

За словами очільника Білого дому, допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства".

Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу… Я казав Путіну дуже прості речі: Ми не відійдемо… Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників, — наголосив Джо Байден. Поширити

Варто звернути увагу на те, що очільник Білого дому посилює заклики до американського народу щодо надання допомоги Україні, нагадуючи, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном".

Байден наразі відкидає ідею введення американських військ в Україну

За словами президента США, головна ціль його промови — "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.

Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що він не зупиниться…Ми мусимо відповісти на виклик Путіна. Джо Байден Президент США

Він також звернув увагу на те, що український народ просить про військову допомогу і зброю, щоб дати відсіч Росії, а не про американський персонал.