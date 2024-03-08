На думку американського лідера Джо Байдена, США можуть забезпечити остаточно поразку Росії в Україну, якщо нададуть ЗСУ усю необхідну зброю.
Байден вкотре просить США не кидати Україну напризволяще
За словами очільника Білого дому, допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства".
Варто звернути увагу на те, що очільник Білого дому посилює заклики до американського народу щодо надання допомоги Україні, нагадуючи, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном".
Байден наразі відкидає ідею введення американських військ в Україну
За словами президента США, головна ціль його промови — "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.
Він також звернув увагу на те, що український народ просить про військову допомогу і зброю, щоб дати відсіч Росії, а не про американський персонал.
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