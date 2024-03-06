Перша леді України відхилила запрошення на виступ Байдена через Навальну — WP

Перша леді України Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США Байдена до Конгресу, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального.

Зеленська відхилила запрошення у США через вдову Навального

Як повідомляє The Washington Post, Олену Зеленську планували посадити поруч з Джилл Байден та Юлією Навальною. Зазначається, що "присутність обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну, стала б потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу".

За даними джерел, потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в Києві. Хоча частина українців вважає її покійного чоловіка лідеером боротьби з режимом Путіна, репутація Навального затьмарена його скандальними заявами про окупований Росією Крим.

Офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з "конфліктами в розкладі". В Офісі президента на коментар не відповіли.

Чиновник додав, що розсадка сидінь — це деталь, яку узгоджують ближче до події. До речі, Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена через втому.

Юлію дійсно запрошували, але я думаю, що всі забувають обставини, на тлі яких розгорталися події. Чоловік Юлії помер два тижні тому. Їй потрібно хоча б трохи відновитися зараз, — сказала прес-секретар Навальної Кіра Ярмиш. Поширити

Один американський чиновник повідомив, що Білий дім, ймовірно, не інформував Київ про те, що Навальна вирішила відмовитися від участі.

Що відомо про смерть Навального

16 лютого російська колонія, де перебував Навальний, заявила про його смерть. Там стверджують, що після прогулянки він нібито відчув себе зле, зомлівши.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навальний, “очевидно, убитий Путіним”. Президент США Джо Байден також звинуватив у смерті Навального російського президента.

Після цього влада тривалий час відмовлялася видавати тіло Олексія його матері, вимагаючи погодитися на таємний похорон. У разі відмови влада погрожувала поховати його просто на території колонії.

Зрештою тіло віддали рідним. Віддати данину пам’яті Олексію Навальному 1 березня прийшли тисячі людей. Черга до храму, де відбувалося відспівування, розтягнулася на 2 км.

ЗМІ зазначали, що процесія у церкві відбувалась поспіхом та закінчилася менш ніж за пів години.

До храму запускали людей невеликими групами по двоє-четверо. Але загалом вдалося зайти лише близько 300 особам.