Юлія Навальна назвала умови для перемоги над Путіним в Україні

Вдова вбитого Кремлем російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна зазначила, що західні країни мають кардинально змінити підходи до розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України аби покінчити із злочинним режимом кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Навальна закликає Захід змінити підходи до протистояння із Кремлем

Під час виступу з трибуни Європарламенту Навальна зазначила, що західні країни мають використати більш креативні підходи у протистоянні путінському режиму в Росії.

Вона підкреслила, що третій рік розв’язаної Росією війни проти України демонструє велику кількість втоми і розчарування серед західних країн.

При цьому за її словами, Путін продовжує залишатись при владі в Росії.

Навальна попередила, що найстрашнішим є звикання багатьох на Заході до розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Вона зазначила, що чимало європейських та американських політиків переконані, що з кремлівським диктатором всеодно доведеться домовлятись.

Навальна наголошує, що публічне вбивство путінським режимом її чоловіка довело, що кремлівський диктатор здатен на все.

Вдова вбитого Кремлем російського опозиціонера зазначила, що із Кремлем неможливо домовитись і для перемоги над окупаційною російською армією в Україні західні політики повинні бути більш креативними.

Якою Навальна бачить боротьбу із Путіним

Неможливо нашкодити Путіну ще однією резолюцією або ще одним пакетом санкцій, який нічим не відрізняється від попередніх. Неможливо перемогти його, думаючи про нього як про людину з принципами, у якої є мораль і правила. Путін - ватажок організованого злочинного угруповання. До нього входять отруйники і наймані вбивці, але всі вони пішаки. Головне - це близькі до Путіна люди, його друзі, підручні, хранителі мафіозної каси, - наголошує Навальна. Поширити

На її думку, боротьба з путінським режимом має вестися так, як борються з організованою злочинністю, а не з політичними конкурентами.