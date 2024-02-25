Ворог Путіна припустив, чому Кремль убив Навального саме зараз

16 лютого Федеральна служба виконання покарань Росії повідомила про смерть Олексія Навального. Спочатку політика отруїли, згодом дозволили поїхати на лікування за кордон, опісля арештували та 3 роки тримали у в'язницях.

Чому Путін убив Навального саме зараз

Чому Владімір Путін вбив його саме зараз — припустив колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер — Володимир Мілов. За його словами, глава Кремля — НКВСник та садист. Перед вбивством Путін хотів кілька років помучити Олексія Навального в СІЗО у неналежних умовах.

Якщо поглянути на останні пів року, ми бачимо, що це готувалося. Спочатку Навальному відрізали всі комунікації та листування. Потім у жовтні арештували або відправили в еміграцію усіх адвокатів, які з ним працювали кілька років, — зазначив опозиціонер. Поширити

А вже у грудні 2023 року перевели в ізольовану колонію №3 "Полярний вовк" у селищі Харп в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Вона функціонує, як "колонія для особливо небезпечних рецидивістів". Це одна з найпівнічніших і найвіддаленіших колоній у Росії. Там з Навальним могли робити все що завгодно.

Припустимо, останньою краплею перед вбивством російського політика стали 2 речі:

президентські вибори Росії у березні. Путін нервово сприймає будь-яку інформацію та почувається невпевнено;

напруга на міжнародній арені. Глава Кремля відчуває, що ситуація зростає на його користь — хтось відвертається від України, хтось не схвалює допомогу.

На мою думку, максимально ідіотський "песимізм" та "все пропало". Була стаття, що "ми всі програємо" і так далі. Путін це відчуває, і хоче додатково послати імпульс "я в позиції сильного", "взагалі хотів на вас плювати", "зараз вбив Навального, завтра ще щось видам, і ви нічого мені не зробите". Був у Брюсселі, майже усі, з ким говорив, погоджуються, що це не випадково відбулося на початку Мюнхенської конференції. Це такий меседж "я роблю все, що захочу, — підкреслив Володимир Мілов.

Чому Навального відпустили за кордон

20 серпня 2020 року російський опозиціонер Олексій Навальний летів до Москви з Томська, коли в салоні літака йому стало зле. Борт екстрено сів в Омську, політика госпіталізували у важкому стані з отруєнням.

Соратники вважають, що його отруїли отрутою в чаї. Навальний опинився у комі на апараті ШВЛ. Російські лікарі заявляли, що він "нетранспортабельний", але за пару днів усе ж відпустили його на лікування до Німеччини.

На думку Мілова, Кремль відпустив Навального за кордон, тому що була інша політична ситуація. Путінські посіпаки не до кінця розуміли всі ризики.

Далі почалися масові протести в Білорусі, чого у Росії не очікували. Вони сильно вплинули та змінили ставлення до опозиційного руху. Його почали обмежувати та оголошувати "екстремістським".

Крім того, приблизно в той же час Владімір Путін вирішив готуватися до так званої "СВО" в Україні, а опозиція йому була зовсім не потрібною, тому він зробив "зачистки".