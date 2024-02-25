Враг Путина предположил, почему Кремль убил Навального именно сейчас

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о смерти Алексея Навального. Сначала политика отравили, впоследствии разрешили поехать на лечение за границу, затем арестовали и 3 года держали в тюрьмах.
Почему Путин убил Навального именно сейчас
Почему Владимир Путин убил его именно сейчас, предположил бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов. По его словам, глава Кремля — НКВДщик и садист. Перед убийством Путин хотел несколько лет помучить Алексея Навального в СИЗО в ненадлежащих условиях.
А уже в декабре 2023 перевели в изолированную колонию №3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Она функционирует как "колония для особо опасных рецидивистов". Это одна из самых северных и отдаленных колоний в России. Там с Навальным могли делать все что угодно.
Предположим, последней каплей перед убийством российского политика стали две вещи:
президентские выборы России в марте Путин нервно воспринимает любую информацию и чувствует себя неуверенно;
напряжение на международной арене Глава Кремля чувствует, что ситуация растет в его пользу — кто-то отворачивается от Украины, кто-то не одобряет помощь.
Почему Навального отпустили за границу
20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо. Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением.
Соратники считают, что его отравили ядом в чае. Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Российские врачи заявляли, что он "нетранспортабельный", но через пару дней все же отпустили его на лечение в Германию.
По мнению Милова, Кремль отпустил Навального за границу, потому что была другая политическая ситуация. Путинские муртады не до конца понимали все риски.
Дальше начались массовые протесты в Беларуси, чего в России не ожидали. Они сильно повлияли и изменили отношение к оппозиционному движению. Его начали ограничивать и объявлять "экстремистским".
Кроме того, примерно в то же время Владимир Путин решил готовиться к так называемой "СВО" в Украине, а оппозиция ему была совсем не нужна, поэтому он сделал "зачистки".
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