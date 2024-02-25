Враг Путина предположил, почему Кремль убил Навального именно сейчас

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о смерти Алексея Навального. Сначала политика отравили, впоследствии разрешили поехать на лечение за границу, затем арестовали и 3 года держали в тюрьмах.

Почему Путин убил Навального именно сейчас

Почему Владимир Путин убил его именно сейчас, предположил бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов. По его словам, глава Кремля — НКВДщик и садист. Перед убийством Путин хотел несколько лет помучить Алексея Навального в СИЗО в ненадлежащих условиях.

Если посмотреть на последние полгода, мы видим, что это готовилось. Сначала Навальному отрезали все коммуникации и переписку. Затем в октябре арестовали или отправили в эмиграцию всех адвокатов, работавших с ним несколько лет, — отметил оппозиционер. Поделиться

А уже в декабре 2023 перевели в изолированную колонию №3 "Полярный волк" в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Она функционирует как "колония для особо опасных рецидивистов". Это одна из самых северных и отдаленных колоний в России. Там с Навальным могли делать все что угодно.

Предположим, последней каплей перед убийством российского политика стали две вещи:

президентские выборы России в марте Путин нервно воспринимает любую информацию и чувствует себя неуверенно;

напряжение на международной арене Глава Кремля чувствует, что ситуация растет в его пользу — кто-то отворачивается от Украины, кто-то не одобряет помощь.

На мой взгляд, максимально идиотский "пессимизм" и "все пропало". Была статья, что "мы все проигрываем" и так далее. Путин это чувствует, и хочет дополнительно послать импульс "я в позиции сильного", "вообще хотел на вас плевать", "сейчас убил Навального, завтра еще что-нибудь видам, и вы ничего мне не сделаете". Был в Брюсселе, почти все, с кем говорил, соглашаются, что это не случайно произошло в начале Мюнхенской конференции. Это такой месседж "я делаю все, что захочу", - подчеркнул Владимир Милов.

Почему Навального отпустили за границу

20 августа 2020 года российский оппозиционер Алексей Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо. Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением.

Соратники считают, что его отравили ядом в чае. Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Российские врачи заявляли, что он "нетранспортабельный", но через пару дней все же отпустили его на лечение в Германию.

По мнению Милова, Кремль отпустил Навального за границу, потому что была другая политическая ситуация. Путинские муртады не до конца понимали все риски.

Дальше начались массовые протесты в Беларуси, чего в России не ожидали. Они сильно повлияли и изменили отношение к оппозиционному движению. Его начали ограничивать и объявлять "экстремистским".

Кроме того, примерно в то же время Владимир Путин решил готовиться к так называемой "СВО" в Украине, а оппозиция ему была совсем не нужна, поэтому он сделал "зачистки".