Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив поширювану інформацію про нібито підготовку до обміну ув'язненого Кремлем опозиціонера Олексія Навального на агента ФСБ Вадима Красикова буквально за день до смерті першого.

Що у Кремлі кажуть стосовно планів обміняти Навального на Красикова

Мені не відомо про подібні домовленості, - заявив речник Путіна. Поширити

Вадим Красиков - агент ФСБ, засуджений до довічного ув’язнення за звинуваченням у вбивстві "ворога Кремля", колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. Останнього "ліквідували" в центрі Берліна 23 серпня 2019 року.

Вердикт Красиков отримав у грудні 2021 року (судовий процес тривав також у Берліні). Після цього західні ЗМІ не раз писали про те, що Путін намагається реалізувати політичний обмін Красикова.

Після смерті Олексія Навального в російській колонії голова Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчих заявила, за день до його смерті вдалося домовитися з Берліном про обмін на Красикова.

Я отримала підтвердження, що переговори ведуться і знаходяться на фінальній стадії ввечері 15 лютого, - заявила Пєвчих російським ЗМІ. Поширити

Про що свідчить смерть Навального і як це пов’язано із війною РФ проти України

Як зазначають автори матеріалу Financial Times, смерть ув’язненого Кремлем опозиціонера Олексія Навального, ймовірно, є одним з “хворих”, однак потужних сигналів кремлівського диктатора Володимира Путіна західним країнам про те, що війну в Україні ще не виграно.

Ми не можемо знати, чи приурочив Володимир Путін смерть Олексія Навального до 10-річчя з моменту усунення свого ставленика Віктора Януковича з посади президента України після протестів на Майдані Незалежності - або ж до двох років повномасштабної війни. Але такий хворобливий календарний символізм відповідав би його характеру, - зазначається у публікації. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що і смерть Навального і напад на Україну, не пов’язані між собою на перший погляд, однак демонструють одну й ту саму стратегію Путіна з усунення тих, хто йому заважає.

І не має значення, чи то один опозиційний політик, чи то ціла країна.

Будь-яке бажання вирватися з-під його влади розглядається в мафіозному стилі як зрада, для якої не існує надто суворого покарання, - йдеться у матеріалі. Поширити

Ще рік тому було зрозуміло, що війна Росії проти України - це не про конфлікт за територію, і навіть не про майбутнє членство України в НАТО.

Це боротьба за спосіб життя, де Москва пропонує лише неорадянську реставрацію та окупацію, що знищує суспільство, нав'язану Східній Європі наприкінці 1940-х років. Жорстокість Донбасу, не кажучи вже про Бучу, свідчать про це, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

У публікації зазначається, що смерть Навального свідчить про те, що ні боротьба Заходу проти РФ, ні боротьба України - ще не виграні.