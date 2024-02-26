Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив поширювану інформацію про нібито підготовку до обміну ув'язненого Кремлем опозиціонера Олексія Навального на агента ФСБ Вадима Красикова буквально за день до смерті першого.
Що у Кремлі кажуть стосовно планів обміняти Навального на Красикова
Вадим Красиков - агент ФСБ, засуджений до довічного ув’язнення за звинуваченням у вбивстві "ворога Кремля", колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі. Останнього "ліквідували" в центрі Берліна 23 серпня 2019 року.
Вердикт Красиков отримав у грудні 2021 року (судовий процес тривав також у Берліні). Після цього західні ЗМІ не раз писали про те, що Путін намагається реалізувати політичний обмін Красикова.
Після смерті Олексія Навального в російській колонії голова Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчих заявила, за день до його смерті вдалося домовитися з Берліном про обмін на Красикова.
Про що свідчить смерть Навального і як це пов’язано із війною РФ проти України
Як зазначають автори матеріалу Financial Times, смерть ув’язненого Кремлем опозиціонера Олексія Навального, ймовірно, є одним з “хворих”, однак потужних сигналів кремлівського диктатора Володимира Путіна західним країнам про те, що війну в Україні ще не виграно.
Автори матеріалу підкреслюють, що і смерть Навального і напад на Україну, не пов’язані між собою на перший погляд, однак демонструють одну й ту саму стратегію Путіна з усунення тих, хто йому заважає.
І не має значення, чи то один опозиційний політик, чи то ціла країна.
Ще рік тому було зрозуміло, що війна Росії проти України - це не про конфлікт за територію, і навіть не про майбутнє членство України в НАТО.
У публікації зазначається, що смерть Навального свідчить про те, що ні боротьба Заходу проти РФ, ні боротьба України - ще не виграні.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-