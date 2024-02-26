Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отрицал распространяемую информацию о якобы подготовке к обмену заключенного Кремлем оппозиционера Алексея Навального на агента ФСБ Вадима Красикова буквально за день до смерти первого.
Что в Кремле говорят о планах обменять Навального на Красикова
Вадим Красиков - агент ФСБ, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в убийстве "врага Кремля", бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Последнего "ликвидировали" в центре Берлина 23 августа 2019 года.
Вердикт Красиков получил в декабре 2021 года (судебный процесс продолжался в Берлине). После этого западные СМИ не раз писали, что Путин пытается реализовать политический обмен Красикова.
После смерти Алексея Навального в российской колонии глава Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что за день до его смерти удалось договориться с Берлином об обмене на Красикова.
О чем свидетельствует смерть Навального и как это связано с войной РФ против Украины
Как отмечают авторы материала Financial Times, смерть заключенного Кремлем оппозиционера Алексея Навального, вероятно, является одним из "больных", однако мощных сигналов кремлевского диктатора Владимира Путина западным странам о том, что война в Украине еще не выиграна.
Авторы материала подчеркивают, что и смерть Навального и нападение на Украину, не связанные между собой на первый взгляд, однако демонстрируют одну и ту же стратегию Путина по устранению тех, кто ему мешает.
И не имеет значения, будь то один оппозиционный политик или целая страна.
Еще год назад было ясно, что война России против Украины – это не о конфликте за территорию, и даже не о будущем членстве Украины в НАТО.
В публикации отмечается, что смерть Навального свидетельствует о том, что ни борьба Запада против РФ, ни борьба Украины еще не выиграны.
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