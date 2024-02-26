Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отрицал распространяемую информацию о якобы подготовке к обмену заключенного Кремлем оппозиционера Алексея Навального на агента ФСБ Вадима Красикова буквально за день до смерти первого.

Что в Кремле говорят о планах обменять Навального на Красикова

Мне не известно о подобных договоренностях, - заявил спикер Путина. Поделиться

Вадим Красиков - агент ФСБ, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в убийстве "врага Кремля", бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили. Последнего "ликвидировали" в центре Берлина 23 августа 2019 года.

Вердикт Красиков получил в декабре 2021 года (судебный процесс продолжался в Берлине). После этого западные СМИ не раз писали, что Путин пытается реализовать политический обмен Красикова.

После смерти Алексея Навального в российской колонии глава Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих заявила, что за день до его смерти удалось договориться с Берлином об обмене на Красикова.

Я получила подтверждение, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии вечером 15 февраля, – заявила Певчих российским СМИ. Поделиться

О чем свидетельствует смерть Навального и как это связано с войной РФ против Украины

Как отмечают авторы материала Financial Times, смерть заключенного Кремлем оппозиционера Алексея Навального, вероятно, является одним из "больных", однако мощных сигналов кремлевского диктатора Владимира Путина западным странам о том, что война в Украине еще не выиграна.

Мы не можем знать, приурочил ли Владимир Путин смерть Алексея Навального к 10-летию с момента отстранения своего ставленника Виктора Януковича с поста президента Украины после протестов на Майдане Незалежности - или же к двум годам полномасштабной войны. Но такой болезненный календарный символизм соответствовал бы его характеру, отмечается в публикации. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что и смерть Навального и нападение на Украину, не связанные между собой на первый взгляд, однако демонстрируют одну и ту же стратегию Путина по устранению тех, кто ему мешает.

И не имеет значения, будь то один оппозиционный политик или целая страна.

Любое желание вырваться из-под его власти рассматривается в мафиозном стиле как измена, для которой нет слишком строгого наказания, - говорится в материале. Поделиться

Еще год назад было ясно, что война России против Украины – это не о конфликте за территорию, и даже не о будущем членстве Украины в НАТО.

Это борьба за образ жизни, где Москва предлагает только неосоветскую реставрацию и оккупацию, уничтожающую общество, навязанную Восточной Европе в конце 1940-х годов. Жестокость Донбасса, не говоря уже о Буче, свидетельствуют об этом, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

В публикации отмечается, что смерть Навального свидетельствует о том, что ни борьба Запада против РФ, ни борьба Украины еще не выиграны.