Вдова убитого Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная отметила, что западные страны должны кардинально изменить подходы к развязанной Кремлем преступной войне против Украины, чтобы покончить с преступным режимом кремлевского диктатора Владимира Путина.
Навальная призывает Запад изменить подходы к противостоянию с Кремлем
Выступая с трибуны Европарламента Навальная отметила, что западные страны должны использовать более креативные подходы в противостоянии путинскому режиму в России.
Она подчеркнула, что третий год развязанной Россией войны против Украины демонстрирует большое количество усталости и разочарования среди западных стран.
При этом, по ее словам, Путин продолжает оставаться у власти в России.
Навальная предупредила, что самым страшным является привыкание многих на Западе к развязанной Кремлем преступной войне.
Она отметила, что многие европейские и американские политики убеждены, что с кремлевским диктатором все равно придется договариваться.
Навальная отмечает, что публичное убийство путинским режимом ее мужа доказало, что кремлевский диктатор способен на все.
Вдова убитого Кремлем российского оппозиционера отметила, что с Кремлем невозможно договориться и для победы над оккупационной российской армией в Украине западные политики должны быть более креативными.
Какой Навальная видит борьбу с Путиным
По ее мнению, борьба с путинским режимом должна вестись так, как борются с организованной преступностью, а не с политическими конкурентами.
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