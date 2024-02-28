Юлия Навальная назвала условия для победы над Путиным в Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Юлия Навальная назвала условия для победы над Путиным в Украине

Юлия Навальная
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Источник:  online.ua

Вдова убитого Кремлем российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная отметила, что западные страны должны кардинально изменить подходы к развязанной Кремлем преступной войне против Украины, чтобы покончить с преступным режимом кремлевского диктатора Владимира Путина.

Навальная призывает Запад изменить подходы к противостоянию с Кремлем

Выступая с трибуны Европарламента Навальная отметила, что западные страны должны использовать более креативные подходы в противостоянии путинскому режиму в России.

Она подчеркнула, что третий год развязанной Россией войны против Украины демонстрирует большое количество усталости и разочарования среди западных стран.

При этом, по ее словам, Путин продолжает оставаться у власти в России.

Навальная предупредила, что самым страшным является привыкание многих на Западе к развязанной Кремлем преступной войне.

Она отметила, что многие европейские и американские политики убеждены, что с кремлевским диктатором все равно придется договариваться.

Навальная отмечает, что публичное убийство путинским режимом ее мужа доказало, что кремлевский диктатор способен на все.

Вдова убитого Кремлем российского оппозиционера отметила, что с Кремлем невозможно договориться и для победы над оккупационной российской армией в Украине западные политики должны быть более креативными.

Какой Навальная видит борьбу с Путиным

Невозможно навредить Путину еще одной резолюцией или еще одним пакетом санкций, ничем не отличающимся от предыдущих. Невозможно победить его, думая о нем как о человеке с принципами, у которого есть мораль и правила. Путин – главарь организованной преступной группировки. В него входят отравители и наемные убийцы, но они все пешки. Главное – это близкие к Путину люди, его друзья, подручные, хранители мафиозной кассы, – отмечает Навальная.

По ее мнению, борьба с путинским режимом должна вестись так, как борются с организованной преступностью, а не с политическими конкурентами.

Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение озабоченности, а поиск приспешников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, помогающих Путину и его друзьям прятать деньги.

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