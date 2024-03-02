У Bellingcat назвали причину смерті Навального
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У Bellingcat назвали причину смерті Навального

Навальний

Російського опозиціонера Олексія Навального, найімовірніше, знову отруїли. Це і стало причиною раптової смерті.

Що стало причиною смерті Олексія Навального

Таку версію озвучив розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналісту Михайлу Зигарю. Саме цей журналіст розслідував перше отруєння Навального отрутою "Новичок". На його переконання, сценарій міг повторитися.

Я вважаю, що це точно умовний "Новичок". Тому що те, що вони "Новичком" намагалися зробити в 2020 році, дуже ймовірно і можливо спробували закінчити - тим самим способом. Бо інакше залишається чергове незакінчене вбивство "Новичком", у який вони вклали стільки років і стільки грошей, що залишити цю справу незакінченою не можна, - сказав Грозєв.

Розслідувач зазначив, що це припущення не результат розслідування, а його аналітичний висновок. Він також додав, що вбивства політв'язнів та опозиціонерів можуть продовжитися.

Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим вбивством довести Заходу, що він більше не має червоних ліній, і таким чином змусити домовлятися про Україну на своїх умовах.

Навального поховали у Москві

Віддати данину пам’яті Олексію Навальному прийшли тисячі людей. Черга до храму, де відбувалося відспівування, розтягнулася на 2 км.

ЗМІ зазначають, що процесія у церкві відбувалась поспіхом та закінчилася менш ніж за пів години.

До храму запускали людей невеликими групами по двоє-четверо. Але загалом вдалося зайти лише близько 300 особам.

Люди у черзі під церквою скандували різні гасла, на кшталт: “Ні війні”, “Росія буде вільною” та вигукували прізвище покійного політика.

Територія до храму була огороджена металевими парканами. Після відспівування у храмі натовп його повалив та пішов за катафалком у бік цвинтаря.

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