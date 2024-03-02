У Bellingcat назвали причину смерті Навального

Російського опозиціонера Олексія Навального, найімовірніше, знову отруїли. Це і стало причиною раптової смерті.
Що стало причиною смерті Олексія Навального
Таку версію озвучив розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналісту Михайлу Зигарю. Саме цей журналіст розслідував перше отруєння Навального отрутою "Новичок". На його переконання, сценарій міг повторитися.
Розслідувач зазначив, що це припущення не результат розслідування, а його аналітичний висновок. Він також додав, що вбивства політв'язнів та опозиціонерів можуть продовжитися.
Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим вбивством довести Заходу, що він більше не має червоних ліній, і таким чином змусити домовлятися про Україну на своїх умовах.
Навального поховали у Москві
Віддати данину пам’яті Олексію Навальному прийшли тисячі людей. Черга до храму, де відбувалося відспівування, розтягнулася на 2 км.
ЗМІ зазначають, що процесія у церкві відбувалась поспіхом та закінчилася менш ніж за пів години.
До храму запускали людей невеликими групами по двоє-четверо. Але загалом вдалося зайти лише близько 300 особам.
Люди у черзі під церквою скандували різні гасла, на кшталт: “Ні війні”, “Росія буде вільною” та вигукували прізвище покійного політика.
Територія до храму була огороджена металевими парканами. Після відспівування у храмі натовп його повалив та пішов за катафалком у бік цвинтаря.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-