В Bellingcat назвали причину смерти Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального, вероятнее всего, снова отравили. Это и послужило причиной внезапной смерти.

Что стало причиной смерти Алексея Навального

Такую версию озвучил расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью журналисту Михаилу Зыгарю. Именно этот журналист расследовал первое отравление Навального ядом "Новичок". По его убеждению, сценарий мог повториться.

Я считаю, что это точно условный "Новичок". Потому что то, что они "Новичком" пытались сделать в 2020 году, очень вероятно и возможно попытались закончить – тем же способом. Иначе остается очередное незаконченное убийство "Новичком", в которое они вложили столько лет и столько денег, что оставить это дело незаконченным нельзя, - сказал Грозев. Поделиться

Расследователь отметил, что это предположение не результат расследования, а его аналитическое заключение. Он также добавил, что убийства политзаключенных и оппозиционеров могут продолжиться.

Мой источник после смерти Алексея намекнул, что это не последний инцидент. Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что у него больше нет красных линий, и таким образом заставить договариваться об Украине на своих условиях.

Навального похоронили в Москве

Отдать дань памяти Алексею Навальному пришли тысячи человек. Очередь в храм, где происходило отпевание, растянулась на 2 км.

СМИ отмечают, что процессия в церкви проходила спешно и закончилась менее чем за полчаса.

В храм запускали людей небольшими группами по два-четыре. Но всего удалось зайти только около 300 человек.

Люди в очереди под церковью скандировали разные лозунги, вроде "Нет войне", "Россия будет свободной" и выкрикивали фамилию покойного политика.

Территория храма была ограждена металлическими заборами. После отпевания в храме толпа его повалила и пошла за катафалком в сторону кладбища.