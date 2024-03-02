В Bellingcat назвали причину смерти Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального, вероятнее всего, снова отравили. Это и послужило причиной внезапной смерти.
Что стало причиной смерти Алексея Навального
Такую версию озвучил расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью журналисту Михаилу Зыгарю. Именно этот журналист расследовал первое отравление Навального ядом "Новичок". По его убеждению, сценарий мог повториться.
Расследователь отметил, что это предположение не результат расследования, а его аналитическое заключение. Он также добавил, что убийства политзаключенных и оппозиционеров могут продолжиться.
Мой источник после смерти Алексея намекнул, что это не последний инцидент. Не хочу делать прогнозы, но я реально боюсь, что мотивация Путина была этим убийством доказать Западу, что у него больше нет красных линий, и таким образом заставить договариваться об Украине на своих условиях.
Навального похоронили в Москве
Отдать дань памяти Алексею Навальному пришли тысячи человек. Очередь в храм, где происходило отпевание, растянулась на 2 км.
СМИ отмечают, что процессия в церкви проходила спешно и закончилась менее чем за полчаса.
В храм запускали людей небольшими группами по два-четыре. Но всего удалось зайти только около 300 человек.
Люди в очереди под церковью скандировали разные лозунги, вроде "Нет войне", "Россия будет свободной" и выкрикивали фамилию покойного политика.
Территория храма была ограждена металлическими заборами. После отпевания в храме толпа его повалила и пошла за катафалком в сторону кладбища.
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