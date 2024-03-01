Оппозиционный российский политик Алексей Навальный был похоронен в пятницу, 1 марта, на Борисовском кладбище Москвы.

Навального похоронили в Москве

Отдать дань памяти Алексею Навальному пришли тысячи человек. Очередь в храм, где происходило отпевание, растянулась на 2 км.

СМИ отмечают, что процессия в церкви проходила спешно и закончилась менее чем через полчаса.

В храм запускали людей небольшими группами по два-четыре. Но всего удалось зайти только около 300 человек.

Люди в очереди под церковью скандировали разные лозунги, вроде "Нет войне", "Россия будет свободной" и выкрикивали фамилию покойного политика.

Территория храма была ограждена металлическими заборами. После отпевания в храме толпа его повалила и пошла за катафалком в сторону кладбища.

После того как с Навальным простились его родители, гроб с политиком опустили под музыку из фильма Терминатор-2.

По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, это его любимый фильм. Также на кладбище звучала композиция My Way Фрэнка Синатры.

Среди толпы, которая пришла отдать уважение Навальному, были послы США и Германии с другими западными дипломатами.

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Вдовы Навального Юлии и его детей, по соображениям безопасности проживающих за пределами РФ, на церемонии не было. Впоследствии женщина опубликовала эмоциональный пост и видео в Instagram.

Я не знаю, как жить без тебя, но я сделаю все возможное, чтобы ты там, наверху, был счастлив меня и гордился мной. Не знаю, получится у меня это или нет, но я постараюсь, – написала она. Поделиться

1 марта в России не обошлось без задержаний населения силовиками. ОВД-Инфо писало, что после похорон Навального в Москве задержали несколько человек. Также произошли задержания на акциях памяти Навального в Новосибирске и Екатеринбурге.

На акциях в день похорон Навального задержали около 50 человек

Больше всего задержано в Новосибирске - 12 человек, при этом местные СМИ писали о 25 задержанных. Один из них – депутат горсовета Антон Картавин.

В Москве известно о шести задержанных, среди них заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Андрей Морев и бывший заместитель председателя партии ПАРНАС Михаил Шнейдер. Морев был задержан на станции метро Марьино, его уже отпустили.

Даже уже после семи вечера люди продолжали идти на прошение с Алексеем Навальным.

Оппозиционные медиасайты сообщают, что в толпе, которая пришла попрощаться с Навальным, были провокаторы, призывавшие идти на Кремль. Также утверждается, что специальные лица фиксировали лицо людей, пришедших попрощаться с политиком.

Что известно о смерти Навального

16 февраля в России сообщили о смерти политика Алексея Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе.

17 февраля спикер политика Кира Ярмыш заявила, что в Следственном комитете отказались выдавать тело Навального родственникам, пока не завершится проверка.

Тело политика отдали матери только 24 февраля. За несколько дней до похорон соратники Навального говорили, что не могли найти зал для публичного прощания. Так режим давил на близких Навального, чтобы была организована "тихая семейная похорона".

Юлия Навальная после сообщения о смерти мужа в колонии обвинила в его убийстве российского диктатора Владимира Путина.