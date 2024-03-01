Навального поховали у Москві

Віддати данину пам’яті Олексію Навальному прийшли тисячі людей. Черга до храму, де відбувалося відспівування, розтягнулася на 2 км.

ЗМІ зазначають, що процесія у церкві відбувалась поспіхом та закінчилася менш ніж за пів години.

До храму запускали людей невеликими групами по двоє-четверо. Але загалом вдалося зайти лише близько 300 особам.

Люди у черзі під церквою скандували різні гасла, на кшталт: “Ні війні”, “Росія буде вільною” та вигукували прізвище покійного політика.

Територія до храму була огороджена металевими парканами. Після відспівування у храмі натовп його повалив та пішов за катафалком у бік цвинтаря.

Після того як із Навальним попрощалися його батьки, труну з політиком опустили під музику з фільму Термінатор-2.

За словами його речниці Кіри Ярмиш, це його улюблений фільм. Також на цвинтарі звучала композиція My Way Френка Сінатри.

Серед натовпу, який прийшов віддати шану Навальному, були посли США та Німеччини з іншими західними дипломатами.

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Вдови Навального Юлії та його дітей, які з міркувань безпеки проживають за межами РФ, на церемонії не було. Згодом жінка опублікувала емоційний пост та відео в Instagram.

Я не знаю, як жити без тебе, але я зроблю все можливе, щоб ти там, нагорі, був щасливий за мене і пишався мною. Не знаю, вийде у мене це чи ні, але я постараюся, — написала вона. Поширити

1 березня у Росії не минуло без затримань населення силовиками. ОВД-Інфо писало, що після похорону Навального у Москві затримали кілька людей. Також відбулися затримання на акціях пам’яті за Навальним у Новосибірську та Єкатеринбурзі.

На акціях у день похорону Навального затримали близько 50 осіб

Найбільше затримано у Новосибірську — 12 осіб, при цьому місцеві ЗМІ писали про 25 затриманих. Один із них — депутат міськради Антон Картавін.

У Москві відомо про шістьох затриманих, серед них заступник голови московського відділення партії «Яблуко» Андрій Морєв та колишній заступник голови партії ПАРНАС Михайло Шнейдер. Морєва затримали на станції метро Мар'їно, його вже відпустили.

Навіть вже після сьомої вечора люди продовжували йти на прошання з Олексієм Навальним.

Опозиційні медіасайти повідомляють, що у натовпі, який прийшов попрощатися з Навальним, були провокатори, які закликали йти на Кремль. Також стверджується, що спеціальні особи фіксували обличчя людей, які прийшли попрощатися із політиком.

Що відомо про смерть Навального

16 лютого у Росії повідомили про смерть політика Олексія Навального у виправній колонії № 3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

17 лютого речниця політика Кіра Ярмиш заявила, що у Слідчому комітеті відмовилися видавати тіло Навального родичам, доки не завершиться перевірка.

Тіло політика віддали матері лише 24 лютого. За кілька днів до похорону соратники Навального казали, що не могли знайти залу для публічного прощання. Так режим тиснув на близьких Навального, щоб було організовано “тихий сімейний похорон”.

Юлія Навальна після повідомлення про смерть свого чоловіка у колонії звинуватила у його вбивстві російського диктатора Володимира Путіна.