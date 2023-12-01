Кого Олена Зеленська не хоче бачити наступним президентом України — неочікуване зізнання

За словами першої леді Олени Зеленської, вона не хоче бачити свого чоловіка, Володимира Зеленського, на посту президента у майбутньому.
Олена Зеленська мріє про новий етап у житті разом з чоловіком та дітьми
На переконання Олени Зеленської, їй разом з Володимир дуже важливо знайти щось нове у цьому житті після перемоги України у війні.
Вона також зазначила, що їм вистачить креативності, щоб вигадати для себе дійсно цікаве заняття.
Журналісти також поцікавилися у першої леді, яким вона бачить майбутнє після війни для себе та своєї родини.
Олена Зеленська розповіла, що мріє про довготривалий відпочинок з коханим та дітьми.
Олена Зеленська зізналася, чи важко бути першою леді
За її словами, бути дружиною президента в будь-якій країні – це складне завдання, яке ти маєш сама собі усвідомити, а також вирішити, яку роль ти будеш грати.
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