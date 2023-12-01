Кого Олена Зеленська не хоче бачити наступним президентом України — неочікуване зізнання

За словами першої леді Олени Зеленської, вона не хоче бачити свого чоловіка, Володимира Зеленського, на посту президента у майбутньому.

Олена Зеленська мріє про новий етап у житті разом з чоловіком та дітьми

Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни, - відверто зізнається перша леді. Поширити

На переконання Олени Зеленської, їй разом з Володимир дуже важливо знайти щось нове у цьому житті після перемоги України у війні.

Вона також зазначила, що їм вистачить креативності, щоб вигадати для себе дійсно цікаве заняття.

Журналісти також поцікавилися у першої леді, яким вона бачить майбутнє після війни для себе та своєї родини.

Олена Зеленська розповіла, що мріє про довготривалий відпочинок з коханим та дітьми.

Наша сім'я знову буде разом. Будемо жити разом, з чоловіком і дітьми. Весь час. Візьмемо відпустку і поїдемо кудись, навіть не знаю, куди завгодно, але гуртом, всі четверо. І ця відпустка буде тривалою – цілий місяць. А вже після цього ми подумаємо, що робити далі, він і я, - зазначила дружина президента. Поширити

Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська зізналася, чи важко бути першою леді

За її словами, бути дружиною президента в будь-якій країні – це складне завдання, яке ти маєш сама собі усвідомити, а також вирішити, яку роль ти будеш грати.