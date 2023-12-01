Кого Елена Зеленская не хочет видеть следующим президентом Украины — неожиданное признание

По словам первой леди Елены Зеленской, она не хочет видеть своего мужа? Владимира Зеленского? на посту президента в будущем.
Елена Зеленская мечтает о новом этапе в жизни вместе с мужем и детьми
По убеждению Елены Зеленской, ей вместе с Владимиром очень важно найти что-то новое в этой жизни после победы Украины в войне.
Она также отметила, что им хватит креативности, чтобы придумать для себя интересное занятие.
Журналисты также поинтересовались у первой леди, каким она видит будущее после войны для себя и своей семьи.
Елена Зеленская рассказала, что мечтает о длительном отдыхе с любимым и детьми.
Елена Зеленская призналась, трудно ли быть первой леди
По ее словам, быть супругой президента в любой стране – это сложная задача, которую ты должна сама себе осознать, а также решить, какую роль ты будешь играть.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-