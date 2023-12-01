Кого Елена Зеленская не хочет видеть следующим президентом Украины — неожиданное признание
Категория
Украина
Дата публикации

Кого Елена Зеленская не хочет видеть следующим президентом Украины — неожиданное признание

Елена Зеленская
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Источник:  The Economist

По словам первой леди Елены Зеленской, она не хочет видеть своего мужа? Владимира Зеленского? на посту президента в будущем.

Елена Зеленская мечтает о новом этапе в жизни вместе с мужем и детьми

Я не хочу, чтобы он был президентом на следующий срок или на два следующих срока, – откровенно признается первая леди.

По убеждению Елены Зеленской, ей вместе с Владимиром очень важно найти что-то новое в этой жизни после победы Украины в войне.

Она также отметила, что им хватит креативности, чтобы придумать для себя интересное занятие.

Журналисты также поинтересовались у первой леди, каким она видит будущее после войны для себя и своей семьи.

Елена Зеленская рассказала, что мечтает о длительном отдыхе с любимым и детьми.

Наша семья снова будет вместе. Будем жить вместе, с мужем и детьми. Все время. Возьмем отпуск и поедем куда-то, даже не знаю, куда угодно, но вместе, все четверо. И этот отпуск будет длительным – целый месяц. А уже после этого мы подумаем, что делать дальше, он и я, – отметила супруга президента.

Владимир и Елена Зеленские
Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская призналась, трудно ли быть первой леди

По ее словам, быть супругой президента в любой стране – это сложная задача, которую ты должна сама себе осознать, а также решить, какую роль ты будешь играть.

К сожалению, нет методических указаний или учебников, которые бы учили тому, что ты должен делать или должен знать, а оказаться в роли супруги президента в стране, которая в войне, страдающей трагедией, – это, конечно, не может быть мечтой сознательной человека. Ощущение ответственности огромное, – объяснила Елена Зеленская.

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