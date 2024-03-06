Первая леди Украины отклонила приглашение на выступление Байдена из-за Навальной — WP

Первая леди Украины Зеленская отклонила приглашение Белого дома поучаствовать в обращении президента США Байдена в Конгресс, поскольку ее хотели посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.

Зеленская отклонила приглашение в США из-за вдовы Навального

Как сообщает The Washington Post, Елену Зеленскую планировали посадить рядом с Джилл Байденом и Юлией Навальной. Отмечается, что "присутствие обеих женщин, каждая из которых является сопротивлением российскому президенту Владимиру Путину, стало бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса".

По данным источников, потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт в Киеве. Хотя часть украинцев считает ее покойного мужа лидером борьбы с режимом Путина, репутация Навального омрачена его скандальными заявлениями об оккупированном Россией Крыме.

Официальный представитель Белого дома сказал, что решение Зеленской, вероятно, было связано с "конфликтами в расписании". В офисе президента на комментарий не ответили.

Чиновник добавил, что рассадка сидений — это деталь, согласованная ближе к событию. Кстати, Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена из-за усталости.

Юлию действительно приглашали, но я думаю, что все забывают обстоятельства, на фоне которых разворачивались события. Муж Юлии скончался две недели назад. Ей нужно хотя бы немного восстановиться сейчас, — сказала пресс-секретарь Навальной Кира Ярмыш. Поделиться

Один американский чиновник сообщил, что Белый дом, по всей вероятности, не информировал Киев о том, что Навальная решила отказаться от участия.

Что известно о смерти Навального

16 февраля российская колония, где находился Навальный, заявила о его смерти. Там утверждают, что после прогулки он якобы почувствовал себя плохо, потеряв сознание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Навальный, "очевидно, убит Путиным". Президент США Джо Байден также обвинил в смерти Навального российского президента.

После этого власти долгое время отказывались выдавать тело Алексея его матери, требуя согласиться на тайные похороны. В случае отказа власти угрожали похоронить его прямо на территории колонии.

В конце концов, тело отдали родным. Отдать дань памяти Алексею Навальному 1 марта пришли тысячи человек. Очередь в храм, где происходило отпевание, растянулась на 2 км.

СМИ отмечали, что процессия в церкви проходила спешно и закончилась менее чем за полчаса.

В храм запускали людей небольшими группами по два-четыре. Но всего удалось зайти только около 300 человек.