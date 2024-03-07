Зеленський підписав указ про звільнення у запас строковиків після завершення служби

Увечері 7 березня стало відомо, що президент України підписав указ про те, щоб звільнити в запас строковиків після завершення служби.
Що відомо про рішення щодо звільнення строковиків
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Валерій Залужний стане послом України у Британії
Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 березня, погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомляє пресслужба МЗС України.
МЗС України відправило Британії запит на агреман (попередню згоду).
Україна не має посла в Британії відтоді, як 21 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Вадима Пристайка. Він був послом у Британії з липня 2020 року.
Пристайко казав, що посаду посла у Великій Британії пропонували людям «доволі високого рівня». За його словами, посли — це «генерали дипломатичної служби» і «штучний товар».
Після відставки міністра оборони Олексія Резнікова з’явилась інформація про те, що він може очолити посольство України у Великій Британії, однак цього не сталося. Головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов повідомляв, що перед звільненням Валерія Залужного 8 лютого президент пропонував йому, серед іншого, посаду посла у Великій Британії, але той відмовився переводитися на цивільну посаду під час війни.
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