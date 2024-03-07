Зеленський підписав указ про звільнення у запас строковиків після завершення служби

Увечері 7 березня стало відомо, що президент України підписав указ про те, щоб звільнити в запас строковиків після завершення служби.

Що відомо про рішення щодо звільнення строковиків

Звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких, установлений частиною першою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, – сказано в документі. Поширити

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Валерій Залужний стане послом України у Британії

Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 березня, погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомляє пресслужба МЗС України.

МЗС України відправило Британії запит на агреман (попередню згоду).

Україна не має посла в Британії відтоді, як 21 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив із цієї посади Вадима Пристайка. Він був послом у Британії з липня 2020 року.

Пристайко казав, що посаду посла у Великій Британії пропонували людям «доволі високого рівня». За його словами, посли — це «генерали дипломатичної служби» і «штучний товар».

Після відставки міністра оборони Олексія Резнікова з’явилась інформація про те, що він може очолити посольство України у Великій Британії, однак цього не сталося. Головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов повідомляв, що перед звільненням Валерія Залужного 8 лютого президент пропонував йому, серед іншого, посаду посла у Великій Британії, але той відмовився переводитися на цивільну посаду під час війни.