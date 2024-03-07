Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Вечером 7 марта стало известно, что президент Украины подписал указ о том, чтобы уволить в запас срочников после завершения службы.
Что известно о решении по увольнению срочников
Указ вступает в силу дня опубликования.
Валерий Залужный станет послом Украины в Британии
Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, сообщает пресс-служба МИД Украины.
МИД Украины отправило Британии запрос на агреман (предварительное согласие).
У Украины нет посла в Британии с тех пор, как 21 июля 2023 года президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Вадима Пристайко. Он был послом в Великобритании с июля 2020 года.
Пристайко говорил, что должность посла в Великобритании предлагали людям достаточно высокого уровня. По его словам, послы – это «генералы дипломатической службы» и «искусственный товар».
После отставки министра обороны Алексея Резникова появилась информация о том, что он может возглавить посольство Украины в Великобритании, однако этого не произошло. Главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов сообщал, что перед увольнением Валерия Залужного 8 февраля президент предлагал ему, среди прочего, должность посла в Великобритании, но тот отказался переводиться на гражданский пост во время войны.
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