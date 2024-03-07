Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников после завершения службы

Вечером 7 марта стало известно, что президент Украины подписал указ о том, чтобы уволить в запас срочников после завершения службы.

Что известно о решении по увольнению срочников

Уволить в апреле-мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых, установленный частью первой статьи 23 Закона Украины "О воинской обязанности" и военную службу", закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, – сказано в документе. Поделиться

Указ вступает в силу дня опубликования.

Валерий Залужный станет послом Украины в Британии

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, сообщает пресс-служба МИД Украины.

МИД Украины отправило Британии запрос на агреман (предварительное согласие).

У Украины нет посла в Британии с тех пор, как 21 июля 2023 года президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Вадима Пристайко. Он был послом в Великобритании с июля 2020 года.

Пристайко говорил, что должность посла в Великобритании предлагали людям достаточно высокого уровня. По его словам, послы – это «генералы дипломатической службы» и «искусственный товар».

После отставки министра обороны Алексея Резникова появилась информация о том, что он может возглавить посольство Украины в Великобритании, однако этого не произошло. Главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов сообщал, что перед увольнением Валерия Залужного 8 февраля президент предлагал ему, среди прочего, должность посла в Великобритании, но тот отказался переводиться на гражданский пост во время войны.