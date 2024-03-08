Украина и Турция подписали важное соглашение для упрощения торговли
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Турция подписали важное соглашение для упрощения торговли

Владимир Зеленский
Соглашение
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8 марта Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами двух стран.

Между Украиной и Турцией подписано соглашение об упрощении торговли

Соглашение облегчить торговлю между государствами было подписано в присутствии украинского президента и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, кстати, подписано соглашение, упрощающее нашу торговлю — Украину и Турцию — и устраняющее препятствия для бизнеса. На уровне министерств обороны заключен и ряд важных документов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.

На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, посредством которой будет производиться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.

Информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.

Визит Зеленского в Турцию

Сегодня проходит официальный визит Зеленского в Турцию.

Я начал встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я благодарен Турции за надежную поддержку Украины, — сообщил Зеленский.

В контексте начала переговоров президент отметил, что Украина, Турция, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют "безусловной безопасности судоходства в Черном море".

Мы можем добиться этого, работая вместе.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и производства с турецкими оборонными компаниями.

В то же время, по словам Зеленского, наша страна нуждается в помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, находящихся в плену в России.

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