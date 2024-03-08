Украина и Турция подписали важное соглашение для упрощения торговли

8 марта Украина и Турция подписали соглашение о создании системы электронного обмена предварительной информацией между таможенными органами двух стран.
Между Украиной и Турцией подписано соглашение об упрощении торговли
Соглашение облегчить торговлю между государствами было подписано в присутствии украинского президента и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно документу, информационный обмен будет осуществляться между Государственной таможенной службой Украины и Министерством торговли Турции.
На основании соглашения будет создана система электронного обмена предварительной информацией, посредством которой будет производиться обмен заранее определенным набором данных в электронной форме.
Информация, полученная таможенными органами сторон, будет способствовать ускорению движения товаров и транспортных средств через границы обоих государств, а также противодействию таможенным правонарушениям.
Визит Зеленского в Турцию
Сегодня проходит официальный визит Зеленского в Турцию.
В контексте начала переговоров президент отметил, что Украина, Турция, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют "безусловной безопасности судоходства в Черном море".
Мы можем добиться этого, работая вместе.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и производства с турецкими оборонными компаниями.
В то же время, по словам Зеленского, наша страна нуждается в помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, находящихся в плену в России.
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