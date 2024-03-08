Зеленский начал встречу с Эрдоганом в Турции
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский начал встречу с Эрдоганом в Турции

Владимир Зеленский
Зеленский и Эрдоган
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Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем должно стать освобождение украинских пленников.

Зеленский встречается с Эрдоганом

Сегодня проходит официальный визит Зеленского в Турцию.

Об этом сообщил глава украинского государства в Twitter.

Я начал встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я благодарен Турции за надежную поддержку Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В контексте начала переговоров президент отметил, что Украина, Турция, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют "безусловной безопасности судоходства в Черном море".

Мы можем добиться этого, работая вместе.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и производства с турецкими оборонными компаниями.

В то же время, по словам Зеленского, наша страна нуждается в помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, находящихся в плену в России.

Визит Зеленского в Турцию

Зеленский 8 марта прибыл в Турцию. Программа визита начинается с посещения корвета «Гетман Иван Выговский», строящегося для Военно-морских сил ВСУ на верфи недалеко от Стамбула.

Согласно приказу №150/2024 Зеленский решил присвоить корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.

В дальнейшем его будут именовать корвет "Гетман Иван Выговский". Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

В повестке дня — двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча украинской и турецкой делегаций в расширенном формате. Кроме того, Президент встретится с представителями турецких оборонных компаний.

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