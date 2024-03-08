Зеленский начал встречу с Эрдоганом в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем должно стать освобождение украинских пленников.
Зеленский встречается с Эрдоганом
Сегодня проходит официальный визит Зеленского в Турцию.
Об этом сообщил глава украинского государства в Twitter.
В контексте начала переговоров президент отметил, что Украина, Турция, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют "безусловной безопасности судоходства в Черном море".
Мы можем добиться этого, работая вместе.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и производства с турецкими оборонными компаниями.
В то же время, по словам Зеленского, наша страна нуждается в помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, находящихся в плену в России.
Визит Зеленского в Турцию
Зеленский 8 марта прибыл в Турцию. Программа визита начинается с посещения корвета «Гетман Иван Выговский», строящегося для Военно-морских сил ВСУ на верфи недалеко от Стамбула.
Согласно приказу №150/2024 Зеленский решил присвоить корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.
В дальнейшем его будут именовать корвет "Гетман Иван Выговский". Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.
В повестке дня — двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча украинской и турецкой делегаций в расширенном формате. Кроме того, Президент встретится с представителями турецких оборонных компаний.
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