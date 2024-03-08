Зеленский начал встречу с Эрдоганом в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем должно стать освобождение украинских пленников.

Зеленский встречается с Эрдоганом

Сегодня проходит официальный визит Зеленского в Турцию.

Об этом сообщил глава украинского государства в Twitter.

I started my meeting with President @RTErdogan.



I am grateful to Türkiye for its reliable support for Ukraine.



Both of our countries, the entire region, and global food security require unconditional security of navigation in the Black Sea. We can accomplish this by working… pic.twitter.com/kV8ms9RIeo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2024

Я начал встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я благодарен Турции за надежную поддержку Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

В контексте начала переговоров президент отметил, что Украина, Турция, весь регион и глобальная продовольственная безопасность требуют "безусловной безопасности судоходства в Черном море".

Мы можем добиться этого, работая вместе.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества и производства с турецкими оборонными компаниями.

В то же время, по словам Зеленского, наша страна нуждается в помощи Турции в освобождении военнопленных и всех украинцев, включая крымских татар, находящихся в плену в России.

Визит Зеленского в Турцию

Зеленский 8 марта прибыл в Турцию. Программа визита начинается с посещения корвета «Гетман Иван Выговский», строящегося для Военно-морских сил ВСУ на верфи недалеко от Стамбула.

Согласно приказу №150/2024 Зеленский решил присвоить корвету класса "Ada" ВМС ВСУ имя гетмана Ивана Выговского.

В дальнейшем его будут именовать корвет "Гетман Иван Выговский". Это было сделано с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

В повестке дня — двусторонняя встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча украинской и турецкой делегаций в расширенном формате. Кроме того, Президент встретится с представителями турецких оборонных компаний.