Зеленський розпочав зустріч з Ердоганом у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський 8 березня зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з тем має стати визволення українських полонених.

Зеленський зустрічається з Ердоганом

Сьогодні проходить офіційний візит Зеленського до Туреччини.

Про це повідомив глава української держави у Twitter.

I started my meeting with President @RTErdogan.



I am grateful to Türkiye for its reliable support for Ukraine.



Both of our countries, the entire region, and global food security require unconditional security of navigation in the Black Sea. We can accomplish this by working… pic.twitter.com/kV8ms9RIeo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2024

Я розпочав зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Я вдячний Туреччині за надійну підтримку України. Володимир Зеленський Президент України

У контексті початку переговорів президент зазначив, що Україна, Туреччина, весь регіон та глобальна продовольча безпека вимагають "безумовної безпеки судноплавства у Чорному морі".

Ми можемо досягти цього, працюючи разом.

Також Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у зміцненні двосторонньої співпраці та виробництва з турецькими оборонними компаніями.

Водночас, за словами Зеленського, наша країна потребує допомоги Туреччини у звільненні військовополонених та всіх українців, включаючи кримських татар, які перебувають у полоні у Росії.

Візит Зеленського до Туреччини

Зеленський 8 березня прибув до Туреччини. Програма візиту розпочинається з відвідання корвета «Гетьман Іван Виговський», який будується для Військово-морських сил ЗСУ на верфі неподалік Стамбула.

Згідно з наказом № 150/2024 Зеленський вирішив присвоїти корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ ім'я гетьмана Івана Виговського.

Надалі його іменуватимуть корвет "Гетьман Іван Виговський". Це було зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.

У порядку денному візиту — двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також зустріч української та турецької делегацій в розширеному форматі. Окрім того, Президент України зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.