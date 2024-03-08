Зеленський розпочав зустріч з Ердоганом у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський 8 березня зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з тем має стати визволення українських полонених.
Зеленський зустрічається з Ердоганом
Сьогодні проходить офіційний візит Зеленського до Туреччини.
Про це повідомив глава української держави у Twitter.
У контексті початку переговорів президент зазначив, що Україна, Туреччина, весь регіон та глобальна продовольча безпека вимагають "безумовної безпеки судноплавства у Чорному морі".
Ми можемо досягти цього, працюючи разом.
Також Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у зміцненні двосторонньої співпраці та виробництва з турецькими оборонними компаніями.
Водночас, за словами Зеленського, наша країна потребує допомоги Туреччини у звільненні військовополонених та всіх українців, включаючи кримських татар, які перебувають у полоні у Росії.
Візит Зеленського до Туреччини
Зеленський 8 березня прибув до Туреччини. Програма візиту розпочинається з відвідання корвета «Гетьман Іван Виговський», який будується для Військово-морських сил ЗСУ на верфі неподалік Стамбула.
Згідно з наказом № 150/2024 Зеленський вирішив присвоїти корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ ім'я гетьмана Івана Виговського.
Надалі його іменуватимуть корвет "Гетьман Іван Виговський". Це було зроблено з метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного та державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.
У порядку денному візиту — двостороння зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, а також зустріч української та турецької делегацій в розширеному форматі. Окрім того, Президент України зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.
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