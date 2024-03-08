Україна та Туреччина підписали важливу угоду для спрощення торгівлі

8 березня Україна та Туреччина підписали угоду про створення системи електронного обміну попередньою інформацією між митними органами двох держав.

Між Україною та Туреччиною підписано угоду про спрощення торгівлі

Угода, що полегшить торгівлю між державами була підписана в присутності українського президента та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це зробив відповідну заяву президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні, до речі, підписано угоду, яка спрощує нашу торгівлю — України й Туреччини — та усуває перешкоди для бізнесу. На рівні міністерств оборони укладено й низку важливих документів. Володимир Зеленський Президент України

Відповідно до документа, інформаційний обмін здійснюватиметься між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.

На підставі угоди буде створено систему електронного обміну попередньою інформацією, за допомогою якої здійснюватиметься обмін заздалегідь визначеним набором даних в електронній формі.

Інформація, отримана митними органами сторін, сприятиме прискоренню руху товарів і транспортних засобів через кордони обох держав, а також протидії митним правопорушенням.

Візит Зеленського до Туреччини

Сьогодні проходить офіційний візит Зеленського до Туреччини.

Я розпочав зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Я вдячний Туреччині за надійну підтримку України, — повідомив Зеленський. Поширити

У контексті початку переговорів президент зазначив, що Україна, Туреччина, весь регіон та глобальна продовольча безпека вимагають "безумовної безпеки судноплавства у Чорному морі".

Ми можемо досягти цього, працюючи разом.

Також Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у зміцненні двосторонньої співпраці та виробництва з турецькими оборонними компаніями.