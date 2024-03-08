Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом відмовився від його пропозиції щодо мирного саміту за участю Росії.

Ердоган пропонує провести мирний саміт за участі представників РФ

Зокрема, президент Туреччини нагадав, що його країна робить значний внесок у врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Ми готові прийняти мирний саміт до якого залучать і Росію, - заяляє Ердоган. Поширити

Що відомо про відповідь Зеленського

За словами глави України, під час зустрічі з Ердоганом велось обговорення запропонованої Києвом “формули миру”.

Зеленський також поінформував Ердогана про підготовку саміту миру на рівні лідерів.

Особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру для повної реалізації формули миру, - зазначив глава держави. Поширити

Він додав, що не бачить місця представникам країни-агресорки РФ на мирному форумі.

Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат - справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть залучати представників Росії, які захочуть справедливого миру, - пояснив Зеленський. Поширити

Зеленський заявив про втрату Білорусю власного суверенітету

Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 зазначив, що Білорусь під керівництвом самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенка перебуває у дипломатичній окупації.

Ми впевнені, що Путін не зацікавлений просто якоюсь територією, містом, селом, або Кримом, або Донбасом. Він зацікавлений руйнуванням повністю України, приєднанням усіх цих земель незалежної України до Росії. І він такі речі робить або силою зброєю, або політично. Те, що він зробив у Білорусі, це без жертв і без крові - це поки що, - зазначає Зеленський. Поширити

Президент підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін повністю керує силовим блоком та армією Білорусі.

Він зазначив, що доказом цього є напад окупаційної армії РФ на Україну з території Білорусі та ракетні удари по Україні з білоруської території.