Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом відмовився від його пропозиції щодо мирного саміту за участю Росії.
Ердоган пропонує провести мирний саміт за участі представників РФ
Зокрема, президент Туреччини нагадав, що його країна робить значний внесок у врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
Що відомо про відповідь Зеленського
За словами глави України, під час зустрічі з Ердоганом велось обговорення запропонованої Києвом “формули миру”.
Зеленський також поінформував Ердогана про підготовку саміту миру на рівні лідерів.
Він додав, що не бачить місця представникам країни-агресорки РФ на мирному форумі.
Зеленський заявив про втрату Білорусю власного суверенітету
Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 зазначив, що Білорусь під керівництвом самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенка перебуває у дипломатичній окупації.
Президент підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін повністю керує силовим блоком та армією Білорусі.
Він зазначив, що доказом цього є напад окупаційної армії РФ на Україну з території Білорусі та ракетні удари по Україні з білоруської території.
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