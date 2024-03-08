За словами президента Володимира Зеленського, отримання Україною далекобійної зброї від західних партнерів може змінити хід розв'язаної Росією злочинної війни проти України.
Що відомо здатність далекобійної зброї наблизити перемогу України у війні
Зеленський нагадав, що Україна забов’язалась не використовувати отриману від західних партнерів далекобійну зброю для ударів по території РФ, а виключно по об’єктах на окупованих територіях.
Як Україна може деокупувати території за допомогою далекобійної зброї
Президент підкреслив, що яскравим прикладом є успіхи українських військових у знищенні кораблів Чорноморського флоту.
Після втрати російськими окупантами великої кількості кораблів вони відвели ті, що залишились у власні територіальні води.
Президент наголосив, що далекобійна зброя може змінити хід війни і допомогти Україні просуватися вперед.
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