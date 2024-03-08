Як Taurus можуть наблизити Україну до перемоги у війні — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Як Taurus можуть наблизити Україну до перемоги у війні — відповідь Зеленського

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, отримання Україною далекобійної зброї від західних партнерів може змінити хід розв'язаної Росією злочинної війни проти України. 

Що відомо здатність далекобійної зброї наблизити перемогу України у війні

Зеленський нагадав, що Україна забов’язалась не використовувати отриману від західних партнерів далекобійну зброю для ударів по території РФ, а виключно по об’єктах на окупованих територіях.

У нас дефіцит і бракує різної амуніції, включаючи далекобійної. Авжеж, коли у тебе такий дефіцит, наша мета - деокуповувати свої землі і закінчити війну. І маючи сильну зброю іноді, ви знаєте, до використання деякої зброї може не дійти, тому що ті чи інші війська ворога бояться, якщо ти використовуєш ту чи іншу зброю. Вони відходять, - пояснює Зеленський.

Як Україна може деокупувати території за допомогою далекобійної зброї

Президент підкреслив, що яскравим прикладом є успіхи українських військових у знищенні кораблів Чорноморського флоту.

Після втрати російськими окупантами великої кількості кораблів вони відвели ті, що залишились у власні територіальні води.

Такий самий приклад міг би змінити те, про що ви запитали - і хід на суходолі, хід війни війни на землі. Якщо у тебе є відповідна зброя і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твоїх цивільних містах, наприклад, по Херсону. Вони стоять на іншому березі Дніпра. І їх далекобійність міцніша, аніж наша. Вони стріляють артилерією понад 20 км, а у нас до 20 км артилерійський снаряд. І уявіть собі, якщо у тебе є далекобійна зброя - ти можеш їх вибити далі. І вони самі, вони люди недосвідчені, багато з них бояться. І якщо би туди долітала наша зброя - вони би також відходили, - пояснює Зеленський.

Президент наголосив, що далекобійна зброя може змінити хід війни і допомогти Україні просуватися вперед.

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