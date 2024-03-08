Такий самий приклад міг би змінити те, про що ви запитали - і хід на суходолі, хід війни війни на землі. Якщо у тебе є відповідна зброя і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твоїх цивільних містах, наприклад, по Херсону. Вони стоять на іншому березі Дніпра. І їх далекобійність міцніша, аніж наша. Вони стріляють артилерією понад 20 км, а у нас до 20 км артилерійський снаряд. І уявіть собі, якщо у тебе є далекобійна зброя - ти можеш їх вибити далі. І вони самі, вони люди недосвідчені, багато з них бояться. І якщо би туди долітала наша зброя - вони би також відходили, - пояснює Зеленський.