Кулеба відреагував на рішення Зеленського щодо Залужного

На думку шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, військовий бекґраунд колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного стане перевагою на посаді посла України у Великій Британії.

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Як зазначає глава МЗС, у нього було декілька бесід в із Залужним, після яких він дійшов висновку, що "лежить душа в нашого шановного генерала, колишнього головкома до дипломатичної роботи".

Дмитро Кулеба також нагадав про те, що профільна освіта у Залужного теж є.

Здається, у 2020 році він отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Тому я думаю, що це дуже логічний крок.Я як міністр, безумовно зацікавлений у сильному послі в Лондоні. Президент зважив усі фактори і вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, тому це однозначно підсилення для нашої системи. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

Як зазначає український дипломат, однією з ключових вимог до посла в Британії було розуміння військового контексту.

Що важливо розуміти, саме Лондон є однією з найважливіших столиць світу, де присутні посольства країн Глобального Півдня.

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Глава держави офіційно підтвердив, що 7 березня погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії.

За його словами, колишній головнокомандувач дійсно проявляє інтерес до дипломатичної діяльності.