Кулеба відреагував на рішення Зеленського щодо Залужного

На думку шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, військовий бекґраунд колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного стане перевагою на посаді посла України у Великій Британії.
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Як зазначає глава МЗС, у нього було декілька бесід в із Залужним, після яких він дійшов висновку, що "лежить душа в нашого шановного генерала, колишнього головкома до дипломатичної роботи".
Дмитро Кулеба також нагадав про те, що профільна освіта у Залужного теж є.
Як зазначає український дипломат, однією з ключових вимог до посла в Британії було розуміння військового контексту.
Що важливо розуміти, саме Лондон є однією з найважливіших столиць світу, де присутні посольства країн Глобального Півдня.
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Глава держави офіційно підтвердив, що 7 березня погодив кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії.
За його словами, колишній головнокомандувач дійсно проявляє інтерес до дипломатичної діяльності.
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