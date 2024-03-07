Кулеба отреагировал на решение Зеленского касательно Залужного
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба отреагировал на решение Зеленского касательно Залужного

Зеленский и Залужный
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По мнению шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, военный бэкграунд бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного станет преимуществом на должности посла Украины в Великобритании.

Кулеба одобряет решение Зеленского

Как отмечает глава МИД, у него было несколько бесед с Залужным, после которых он пришел к выводу, что "лежит душа у нашего уважаемого генерала, бывшего главкома к дипломатической работе".

Дмитрий Кулеба также напомнил, что профильное образование у Залужного тоже есть.

Похоже, в 2020 году он получил диплом магистра по специальности международные отношения. Поэтому я думаю, что это очень логичный шаг. Я как министр, безусловно, заинтересован в сильном после в Лондоне. Президент учел все факторы и решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой, поэтому это однозначно усиление нашей системы.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Как отмечает украинский дипломат, одним из ключевых требований к послу в Британии было понимание военного контекста.

Что важно понимать, именно Лондон является одной из важнейших столиц мира, где находятся посольства стран Глобального Юга.

Как Зеленский комментирует свое решение относительно Залужного

Глава государства официально подтвердил, что 7 марта согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании.

По его словам, бывший главнокомандующий действительно проявляет интерес к дипломатической деятельности.

Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться, - заявил Владимир Зеленский.

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