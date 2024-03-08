Как Taurus могут приблизить Украину к победе в войне — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Как Taurus могут приблизить Украину к победе в войне — ответ Зеленского

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, получение Украиной дальнобойного оружия от западных партнеров может изменить ход развязанной Россией преступной войны против Украины.

Что известно способность дальнобойного оружия приблизить победу Украины в войне

Зеленский напомнил, что Украина обязалась не использовать полученное от западных партнеров дальнобойное оружие для ударов по территории РФ, а исключительно по объектам на оккупированных территориях.

У нас дефицит и не хватает разной амуниции, включая дальнобойность. Конечно, если у тебя такой дефицит, наша цель – деоккупировать свои земли и закончить войну. И имея сильное оружие иногда, вы знаете, до использования некоторого оружия может не дойти, потому что те или иные войска врага боятся, если ты используешь то или иное оружие. Они уходят, – объясняет Зеленский.

Как Украина может деоккупировать территории с помощью дальнобойного оружия

Президент подчеркнул, что ярким примером являются успехи украинских военных в уничтожении кораблей Черноморского флота.

После потери российскими оккупантами большого количества кораблей они увели оставшиеся в собственные территориальные воды.

Такой же пример мог бы изменить то, о чем вы спросили – и ход на суше, ход войны войны на земле. Если у тебя есть соответствующее оружие и ты можешь ответить русской армии, использующей дальнобойное оружие по твоим гражданским городам, например, по Херсону. Они стоят на другом берегу Днепра. И их дальнобойность крепче нашей. Они стреляют артиллерией более 20 км, а у нас до 20 км артиллерийский снаряд. И представьте себе, если у тебя есть дальнобойное оружие – ты можешь их выбить дальше. И они сами, они люди неопытные, многие из них боятся. И если бы туда долетало наше оружие – они бы тоже отходили, – объясняет Зеленский.

Президент подчеркнул, что дальнобойное оружие может изменить ход войны и помочь Украине продвигаться вперед.

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