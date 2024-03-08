По словам президента Владимира Зеленского, получение Украиной дальнобойного оружия от западных партнеров может изменить ход развязанной Россией преступной войны против Украины.
Что известно способность дальнобойного оружия приблизить победу Украины в войне
Зеленский напомнил, что Украина обязалась не использовать полученное от западных партнеров дальнобойное оружие для ударов по территории РФ, а исключительно по объектам на оккупированных территориях.
Как Украина может деоккупировать территории с помощью дальнобойного оружия
Президент подчеркнул, что ярким примером являются успехи украинских военных в уничтожении кораблей Черноморского флота.
После потери российскими оккупантами большого количества кораблей они увели оставшиеся в собственные территориальные воды.
Президент подчеркнул, что дальнобойное оружие может изменить ход войны и помочь Украине продвигаться вперед.
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