Такой же пример мог бы изменить то, о чем вы спросили – и ход на суше, ход войны войны на земле. Если у тебя есть соответствующее оружие и ты можешь ответить русской армии, использующей дальнобойное оружие по твоим гражданским городам, например, по Херсону. Они стоят на другом берегу Днепра. И их дальнобойность крепче нашей. Они стреляют артиллерией более 20 км, а у нас до 20 км артиллерийский снаряд. И представьте себе, если у тебя есть дальнобойное оружие – ты можешь их выбить дальше. И они сами, они люди неопытные, многие из них боятся. И если бы туда долетало наше оружие – они бы тоже отходили, – объясняет Зеленский.