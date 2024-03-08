Президент Владимир Зеленский во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом отказался от его предложения по мирному саммиту с участием России.
Эрдоган предлагает провести мирный саммит с участием представителей РФ
В частности, президент Турции напомнил, что его страна вносит значительный вклад в урегулирование развязанной Россией преступной войны против Украины.
Что известно об ответе Зеленского
По словам главы Украины, во время встречи с Эрдоганом велось обсуждение предложенной Киевом "формулы мира".
Зеленский также проинформировал Эрдогана о подготовке саммита мира на уровне лидеров.
Он добавил, что не видит места представителям страны-агрессорки РФ на мирном форуме.
Зеленский заявил о потере Беларусью собственного суверенитета
Зеленский винтервью итальянскому телеканалу Rai 1 отметил, что Беларусь под руководством самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко находится в дипломатической оккупации.
Президент подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин полностью управляет силовым блоком и армией Белоруссии.
Он отметил, что доказательством тому является нападение оккупационной армии РФ на Украину с территории Беларуси и ракетные удары по Украине с белорусской территории.
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