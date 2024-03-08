Зеленский отказался от предложения Эрдогана по приглашению РФ на мирный саммит
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Политика
Дата публикации

Зеленский отказался от предложения Эрдогана по приглашению РФ на мирный саммит

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом отказался от его предложения по мирному саммиту с участием России.

Эрдоган предлагает провести мирный саммит с участием представителей РФ

В частности, президент Турции напомнил, что его страна вносит значительный вклад в урегулирование развязанной Россией преступной войны против Украины.

Мы готовы принять мирный саммит, к которому привлекут и Россию, - заявляет Эрдоган.

Что известно об ответе Зеленского

По словам главы Украины, во время встречи с Эрдоганом велось обсуждение предложенной Киевом "формулы мира".

Зеленский также проинформировал Эрдогана о подготовке саммита мира на уровне лидеров.

Особая роль Турции заслуживает того, чтобы лидерство вашего государства было проявлено на саммите мира для полной реализации формулы мира, - отметил глава государства.

Он добавил, что не видит места представителям страны-агрессорки РФ на мирном форуме.

Мы не видим, как можно приглашать людей, все блокирующих, разрушающих и убивающих. Мы хотим получить результат. Результат – справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира, - пояснил Зеленский.

Зеленский заявил о потере Беларусью собственного суверенитета

Зеленский винтервью итальянскому телеканалу Rai 1 отметил, что Беларусь под руководством самопровозглашенного диктатора Александра Лукашенко находится в дипломатической оккупации.

Мы уверены, что Путин не заинтересован просто какой-либо территорией, городом, селом или Крымом, или Донбассом. Он заинтересован полностью разрушением Украины, присоединением всех этих земель независимой Украины к России. И он такие вещи делает либо силой оружием, либо политически. То, что он сделал в Беларуси, это без жертв и без крови – это пока, – отмечает Зеленский.

Президент подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин полностью управляет силовым блоком и армией Белоруссии.

Он отметил, что доказательством тому является нападение оккупационной армии РФ на Украину с территории Беларуси и ракетные удары по Украине с белорусской территории.

То есть это – дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси, – объясняет Зеленский.

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