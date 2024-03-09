Туреччина та США провели переговори щодо війни в Україні

Офіційні особи Туреччини та Сполучених Штатів провели переговори у Вашингтоні. Серед тем була війна між Україною та Росією.

Про що говорили представники Туреччини та США

За словами міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, офіційні особи провели кілька раундів переговорів на такі теми, як:

Сирія;

Україна;

Сектор Газа;

співпраця оборонної промисловості;

енергетика;

боротьба з тероризмом.

Міністр додав, що сторони досягли певних "змін у психології їх відносин", а також очікують більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії.

Розв'язуючи проблеми, з якими ми зараз стикаємося, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві нації, і можливості, які вони можуть надати, — заявив він. Поширити

Як пише видання, Фідан також обговорив з американським колегою Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном шляхи припинення вторгнення Росії в Україну. За його словами, Туреччина не помітила, щоб Київ та Москва були готові до цього.

Нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася, і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього, — сказав голова турецького МЗС. Поширити

Позиція Туреччини під час війни в Україні

Наприкінці лютого президент Туреччини заявляв, що його країна знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. Зокрема про відповідну ініціативу Ердоган нагадав й вчора, 8 березня, під час візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини. Лідер України відзначив, що Київ не бачить місця для представників Росії на цьому саміті.

Також в лютому Туреччина розпочала роботу над новим механізмом експорту українського зерна на світові ринки після того, як минулого року Росія вийшла із "зернової угоди". Тоді ж Київ відкрив тимчасові коридори для цивільних торговельних суден.

Зокрема 11 січня 2023 року міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі угоду про розмінування Чорного моря.