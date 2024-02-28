Польша ведет переговоры с Украиной о временном закрытии границы — Туск
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Политика
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Польша ведет переговоры с Украиной о временном закрытии границы — Туск

Дональд Туск
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Источник:  PAP

Польша и Украина ведут переговоры о закрытии границы между странами для торговли товарами. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск допускает закрытие границы между Польшей и Украиной

Он подчеркнул, что это будет "временное решение и болезненное для обеих сторон".

Я готов принимать жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда консультируясь с Киевом, чтобы избежать ненужного напряжения. Но мы должны найти долгосрочное решение, — сказал Туск.

Он также анонсировал переговоры с польскими фермерами 29 февраля о «возможных субсидиях на зерно и другие меры, которые позволят как можно скорее продать польское зерно».

По его словам, государство может помочь с закупкой, чтобы польское зерно было более привлекательным по ценам, чем украинское.

Мы готовы к серьезному разговору о лимитах — те лимиты, которые предлагают Брюссель и Киев, для нас неприемлемы. Была сделана попытка немного ограничить поступление сельхозпродукции из Украины — чтобы беспошлинно попадало столько же, сколько в 2022 и 2023 годах. Польша будет предлагать в Брюсселе, чтобы базовым периодом было не 2022-2023 годы, а время до войны, — сказал Туск.

Почему протестуют польские фермеры

Польские фермеры 9 февраля приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Фермеры блокируют движение по шести направлениям — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».

Аграрии протестуют из-за якобы наплыва украинских товаров, а также против Зеленого соглашения ЕС, которое предусматривает выход на климатическую нейтральность до 2050 года.

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