Польша ведет переговоры с Украиной о временном закрытии границы — Туск

Польша и Украина ведут переговоры о закрытии границы между странами для торговли товарами. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Туск допускает закрытие границы между Польшей и Украиной
Он подчеркнул, что это будет "временное решение и болезненное для обеих сторон".
Он также анонсировал переговоры с польскими фермерами 29 февраля о «возможных субсидиях на зерно и другие меры, которые позволят как можно скорее продать польское зерно».
По его словам, государство может помочь с закупкой, чтобы польское зерно было более привлекательным по ценам, чем украинское.
Почему протестуют польские фермеры
Польские фермеры 9 февраля приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.
Фермеры блокируют движение по шести направлениям — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».
Аграрии протестуют из-за якобы наплыва украинских товаров, а также против Зеленого соглашения ЕС, которое предусматривает выход на климатическую нейтральность до 2050 года.
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