Польща веде переговори з Україною про тимчасове закриття кордону — Туск

Польща та Україна ведуть перемовини щодо закриття кордону між країнами для торгівлі товарами. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Туск допускає закриття кордону між Польщею та Україною

Він підкреслив, що це буде “тимчасове рішення і болюче для обох сторін”.

Я готовий приймати жорсткі рішення, коли мова йде про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб уникнути непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення, — сказав Туск. Поширити

Він також анонсував переговори з польськими фермерами 29 лютого про «можливі субсидії на зерно та інші заходи, які дозволять якомога швидше продати польське зерно».

За його словами, держава може допомогти із закупівлею, щоб польське зерно було привабливішим за цінами, ніж українське.

Ми готові до серйозної розмови про ліміти — ті ліміти, які пропонують Брюссель і Київ, для нас неприйнятні. Було зроблено спробу трохи обмежити надходження сільгосппродукції з України — щоб безмитно потрапляло стільки ж, скільки в 2022 і 2023 роках. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022-2023 роки, а час до війни, — сказав Туск. Поширити

Чому протестують польські фермери

Польські фермери 9 лютого розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Фермери блокують рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».

Аграрії протестують через нібито наплив українських товарів, а також проти Зеленої угоди ЄС, який передбачає вихід на кліматичну нейтральність до 2050 року.