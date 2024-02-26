Польські фермери страйкуватимуть на кордоні з Литвою

Польські фермери розширюють свої протести. Цього тижня вони планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою, для того, щоб не пропустити на територію своєї країни українське зерно.

Страйк польських фермерів пройде і на кордоні з Литвою

Протестувальники з Польщі вирішили шукати українське зерно і на кордоні з Литвою.

Про це в коментарі LRT розповів співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печіньскінс.

За його словами, протестувальники хочуть зупиняти та перевіряти у КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзиськом усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повною блокадою пункту пропуску через кордон. Ми, фермери, разом з польською владою хотіли б перевірити, що перевозиться у вантажівках, приділяючи особливу увагу тим транспортним засобам, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію.

При цьому не зупинятимуть легковики, бензовози, промислові вантажі або вантажівки зі худобою.

Ми просто хочемо довести і привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси порушуються, і ми не отримуємо ні від кого підтримки. Питання про блокаду литовського кордону виникло при обмірковуванні того, як посилити тиск на польський уряд. Поширити

Що відомо про блокаду на кордоні з Німеччиною

Блокада розпочалася 25 лютого о 13:00, протестувальники унеможливили рух в обох напрямках на автомагістралі А2 у Свєцько, що переходить у німецьку А12 у Франкфурті-на-Одері.

Цей маршрут важливий для міжнародних перевезень.

Спершу фермери оголосили, що блокада триватиме до 20 березня. Після переговорів з місцевою владою, компаніями та перевізниками вирішили провести добовий попереджувальний страйк — до 13:00 26 лютого.

Не виключено, що блокада буде продовжена, або ж відбудуться чергові блокади.

Німців попередили про страйки і закликають оминати цей шлях. Вантажівкам також радять не користуватися міським мостом між Франкфуртом і Слубіце. Там німецькі торговці та перевізники з 22:00 оголосили про акцію протесту до опівдня 26 лютого.

Гвідо Ноак з Торгово-промислової палати східного Бранденбурга сказав німецькому радіо RBB, що побоюється масштабного “транспортного хаосу”, який може дійти до околиць Берліну. Чиновник каже, що чимало водіїв нехтують міжміськими об’їзними шляхами, а все ж намагаються проїхати міським мостом чи заблокованою дорогою.