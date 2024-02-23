Українські фермери привезли до кордону з Польщею знищену армією РФ техніку

Українські аграрії привезли на пункт пропуску "Краківець-Корчова" сільськогосподарську техніку, знищену внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.
Українські фермери звернулися до польських
Акцію проводять внаслідок блокування польсько-українському кодону. Польські страйкарі посилили обмеження руху на кордоні у вівторок, 20 лютого.
Техніку підписали табличками із вказівками, з якої вона області та кому належала. На табличках можна бачити логотипи організацій "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) і SaveUA.
Польське RMF24 зазначає, що на ранок 23 лютого протести польських фермерів тривають, на КПП "Медика" орієнтовний час очікування для вантажівок з польського боку — 197 годин.
На КПП "Корчова" час очікування складає близько 143 годин, "Гребенне" — 150 годин, "Дорогуськ" — 113 годин. Блокувальники безперешкодно пропускають лише легкові авто та автобуси.
Ситуація на кордоні з Україною
21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських та польських партнерів щодо ситуації на українсько-польському кордоні.
Він розповів, що доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, запросивши до зустрічі там польських прем'єра та уряд.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів.
22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".
Також Туск зазначив, що урядова зустріч Польщі так України відбудеться 28 березня у Варшаві.
Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
За цей час протестувальники двічі висипали українське збіжжя з транспорту — вантажівки та потягу. 18 лютого вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів.
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