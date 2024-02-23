Украинские фермеры привезли к границе с Польшей уничтоженную армией РФ технику

Украинские аграрии привезли на пункт пропуска "Краковец-Корчева" сельскохозяйственную технику, уничтоженную в результате полномасштабной войны РФ против Украины.

Украинские фермеры обратились к польским

Акцию проводят в результате блокирования польско-украинского кодона. Польские бастующие усилили ограничение движения на границе во вторник, 20 февраля.

Наша цель — показать польским коллегам условия, в которых мы работаем уже два года. Техника наших аграриев, которую мы привезли из разных регионов Украины, была уничтожена российскими захватчиками. Она была взорвана на украинских полях, обстреляна артиллерией, сожжена оккупантами. За каждым комбайном или трактором стоит трагическая история хозяйства, иногда с человеческими потерями. Мы платим сверхвысокую цену за каждое зерно, — объяснил председатель Всеукраинского Аграрного Совета Андрей Дикун. Поделиться

Технику подписали табличками с указаниями, из которой она области и кому принадлежала. На табличках можно видеть логотипы организаций Всеукраинский аграрный совет (ВАР) и SaveUA.

Польское RMF24 отмечает, что к утру 23 февраля протесты польских фермеров продолжаются, на КПП "Медика" ориентировочное время ожидания для грузовиков с польской стороны — 197 часов.

На КПП "Корчевая" время ожидания составляет около 143 часов, "Гребенное" — 150 часов, "Дорогуск" — 113 часов. Блокировщики беспрепятственно пропускают только легковые автомобили и автобусы.

Ситуация на границе с Украиной

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.

Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей, пригласив на встречу там польских премьера и правительство.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в список объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в украинскую сторону без каких-либо задержек".

Также Туск отметил, что правительственная встреча Польши да Украины состоится 28 марта в Варшаве.

Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

За это время протестующие дважды высыпали украинское зерно из транспорта — грузовика и поезда. 18 февраля они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм, где было 260 пассажиров.