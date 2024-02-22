Польские фермеры объявили об акции протеста в Варшаве. Что будут требовать

27 февраля польские фермеры планируют начать забастовку в Варшаве. Они намерены протестовать перед польским Сеймом и офисом премьер-министра Дональда Туска.

Протест фермеров в Варшаве

Забастовка пройдет под лозунгом «Звездный марш в столицу». Фермеры хотят собраться перед Дворцом культуры и науки, оттуда пойти в Сейма, а затем в офис премьер-министра.

Фермеры планируют подать петицию в офис премьер-министра. Они тоже хотят встретиться с Дональдом Туском.

Фермеры требуют ограничения импорта сельхозтоваров из Украины и выхода правительства Польши из «Зеленого соглашения» ЕС.

Что сказал Туск о польских фермерах

22 февраля Туск провел пресс-конференцию, где заверил, что не перестанет пытаться защитить интересы польской деревни.

Мы будем искать защитные решения для польских фермеров, используя национальные средства и путем дальнейших переговоров с Украиной и европейскими институтами. Сделать эти отрицательные последствия либерализации торговли с Украиной менее тяжелыми, максимально их ликвидировать. И здесь польские фермеры могут на меня рассчитывать. Мы в вашем распоряжении. Дональд Туск

Глава правительства подчеркнул, что будет стремиться, чтобы и Киев, и Брюссель поняли и приняли польскую точку зрения. В то же время, Туск решительно осудил действия польских фермеров, направленных на поддержку Путина и российскую агрессию.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.

Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей. Зеленский пригласил польских премьера и президента поддержать этот диалог.