Кулеба в Варшаве встретился с польскими политиками из-за ситуации на границе с Украиной
Категория
Политика
Дата публикации

Кулеба в Варшаве встретился с польскими политиками из-за ситуации на границе с Украиной

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
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22 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с руководителем Кабинета польского премьер-министра Павлом Грасем и главой Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем.

Что обсудил Кулеба с польскими политиками

По словам Кулебы, правительства Украины и Польши настроены на решение проблемных вопросов.

Благодарен за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину. Обсудили также дальнейшие совместные усилия по наращиванию военных поставок.

Министр подчеркнул, что в Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом.

Ситуация на границе Украины

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.

Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей. Зеленский пригласил польских премьера и президента поддержать этот диалог.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в список объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в украинскую сторону без каких-либо задержек".

Также Туск отметил, что правительственная встреча Польши да Украины состоится 28 марта в Варшаве.

Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

20 февраля польские фермеры планировали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

За это время протестующие дважды высыпали украинское зерно из транспорта — грузовика и поезда. 18 февраля они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм, где было 260 пассажиров.

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