22 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с руководителем Кабинета польского премьер-министра Павлом Грасем и главой Комиссии по иностранным делам Сейма Польши Павлом Ковалем.

Что обсудил Кулеба с польскими политиками

По словам Кулебы, правительства Украины и Польши настроены на решение проблемных вопросов.

Благодарен за решения, которые будут гарантировать беспрепятственные поставки военных и гуманитарных грузов в Украину. Обсудили также дальнейшие совместные усилия по наращиванию военных поставок. Поделиться

Министр подчеркнул, что в Киеве и Варшаве есть четкое понимание, кто является нашим общим врагом.

In Warsaw, I had a candid conversation with the Polish Prime Minister's Chief of Cabinet @PawelGras and the Chairman of the Sejm's Foreign Relations Committee @PawelKowalPL that lasted over an hour.



Both governments are aiming to resolve problematic issues.



I appreciate the… pic.twitter.com/q4gShJfczl — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2024

Ситуация на границе Украины

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.

Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей. Зеленский пригласил польских премьера и президента поддержать этот диалог.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в список объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в украинскую сторону без каких-либо задержек".

Также Туск отметил, что правительственная встреча Польши да Украины состоится 28 марта в Варшаве.

Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

20 февраля польские фермеры планировали заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной, а также узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

За это время протестующие дважды высыпали украинское зерно из транспорта — грузовика и поезда. 18 февраля они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм, где было 260 пассажиров.