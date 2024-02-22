22 лютого очільник МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з керівником Кабінету польського прем'єр-міністра Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем.

Що обговорив Кулеба з польськими політиками

За словами Кулеби, уряди України та Польщі налаштовані на вирішення проблемних питань.

Вдячний за рішення, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну. Обговорили також подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань. Поширити

Міністр наголосив, що у “Києві і Варшаві є чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом”.

In Warsaw, I had a candid conversation with the Polish Prime Minister's Chief of Cabinet @PawelGras and the Chairman of the Sejm's Foreign Relations Committee @PawelKowalPL that lasted over an hour.



Both governments are aiming to resolve problematic issues.



I appreciate the… pic.twitter.com/q4gShJfczl — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2024

Ситуація на кордоні України

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських та польських партнерів щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Він розповів, що доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею. Зеленський запросив польських прем'єра та президента підтримати цей діалог.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити "100-відсоткову гарантію того, що військова та гуманітарна допомога буде надходити до української сторони без будь-яких затримок".

Також Туск зазначив, що урядова зустріч Польщі так України відбудеться 28 березня у Варшаві.

Нагадаємо, що 9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

20 лютого польські фермери планували заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

За цей час протестувальники двічі висипали українське збіжжя з транспорту — вантажівки та потягу. 18 лютого вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ — Хелм, де було 260 пасажирів.