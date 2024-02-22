Туск анонсував часткову деблокаду кордону України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв розблокувати кордон України для військових та гуманітарних вантажів.

Кордон України буде частково розблоковано

За словами Дональда Туска, його команда має намір взяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Він звернув увагу на те, що гуманітарні та військові вантажі мають йти в Україну безперешкодно.

Маємо забезпечити на 100% пропуск військової допомоги, техніки, боєприпасів, гуманітарної та медичної допомоги, що слідує в Україну. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

Він також офіційно підтвердив, що уряд внесе до списку критичної інфраструктури ПП на кордоні з Україною та прилеглі ділянки автотрас і залізничних шляхів.

За словами Дональда Туска, це справа «кількох найближчих годин».

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що офіційна Варшава продовжить переговори і з Україною, і з ЄС, щоб довести до них її позицію.

Як Польща та Україна будуть розв’язувати проблему блокади кордону

Окрім того, стало відомо, що вже 28 березня польські та українські урядовці проведуть зустріч у Варшаві з метою розв'язання проблеми блокади польсько-українського кордону.

Ми говоримо про наші відносини з сусідами, нашу позицію, а також внутрішню ситуацію, ситуацію на кордоні з Україною, фермерів, протестів. Мусимо знайти спільне розвʼязання, щоб зберегти інтереси польських фермерів, — заявив Дональд Туск. Поширити