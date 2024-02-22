Туск анонсировал частичную деблокаду границы Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал разблокировать границу Украины для военных и гуманитарных грузов.
Граница Украины будет частично разблокирована
По словам Дональда Туска, его команда намерена взять под особый контроль участки дорог, ведущих в сторону пунктов пропуска на границе с Украиной.
Он обратил внимание на то, что гуманитарные и военные грузы должны идти в Украину беспрепятственно.
Он также официально подтвердил, что правительство внесет в список критической инфраструктуры ЧП на границе с Украиной и близлежащие участки автотрасс и железнодорожных путей.
По словам Дональда Туска, это дело «несколько ближайших часов».
Премьер-министр Польши заявил, что официальная Варшава продолжит переговоры и с Украиной и с ЕС, чтобы донести до них ее позицию.
Как Польша и Украина будут решать проблему блокады границы
Кроме того, стало известно, что уже 28 марта польские и украинские члены правительства проведут встречу в Варшаве с целью решения проблемы блокады польско-украинской границы.
Он отверг предложение президента Украины о срочной встрече, поскольку считает, что она не даст никакого существенного результата.
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