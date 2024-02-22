Туск анонсировал частичную деблокаду границы Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал разблокировать границу Украины для военных и гуманитарных грузов.

Граница Украины будет частично разблокирована

По словам Дональда Туска, его команда намерена взять под особый контроль участки дорог, ведущих в сторону пунктов пропуска на границе с Украиной.

Он обратил внимание на то, что гуманитарные и военные грузы должны идти в Украину беспрепятственно.

Должны обеспечить на 100% пропуск следующей в Украину военной помощи, техники, боеприпасов, гуманитарной и медицинской помощи. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Он также официально подтвердил, что правительство внесет в список критической инфраструктуры ЧП на границе с Украиной и близлежащие участки автотрасс и железнодорожных путей.

По словам Дональда Туска, это дело «несколько ближайших часов».

Премьер-министр Польши заявил, что официальная Варшава продолжит переговоры и с Украиной и с ЕС, чтобы донести до них ее позицию.

Как Польша и Украина будут решать проблему блокады границы

Кроме того, стало известно, что уже 28 марта польские и украинские члены правительства проведут встречу в Варшаве с целью решения проблемы блокады польско-украинской границы.

Мы говорим о наших отношениях с соседями, нашей позиции, а также внутренней ситуации, ситуации на границе с Украиной, фермерами, протестами. Должны найти общее решение, чтобы сохранить интересы польских фермеров, - заявил Дональд Туск. Поделиться