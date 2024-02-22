МВФ планирует предоставить Украине новый масштабный транш — Bloomberg

Украина и Международный валютный фонд приближаются к договоренности о выплате суммы в 900 миллионов долларов в связи с прекращением помощи со стороны США.

МВФ в ближайшее время может предоставить Украине транш на $900 млн.

По сообщению издания, представители Украины и МВФ надеются достичь соглашения с представителями фонда уже на текущей неделе, однако окончательное согласование требуется от исполнительного совета МВФ.

Эта выплата рассматривается как запасной план при невозможности получения финансовой поддержки от США. Поделиться

Планируется, что это будет первая из четырех выплат, ожидаемых Украиной в текущем году, общей суммой $5,4 миллиарда.

Программа МВФ для Украины

Соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долл. было одобрено 31 марта 2023 года.

Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на 900 млн долл. по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долл. до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.