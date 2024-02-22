МВФ планирует предоставить Украине новый масштабный транш — Bloomberg

Украина и Международный валютный фонд приближаются к договоренности о выплате суммы в 900 миллионов долларов в связи с прекращением помощи со стороны США.
МВФ в ближайшее время может предоставить Украине транш на $900 млн.
По сообщению издания, представители Украины и МВФ надеются достичь соглашения с представителями фонда уже на текущей неделе, однако окончательное согласование требуется от исполнительного совета МВФ.
Планируется, что это будет первая из четырех выплат, ожидаемых Украиной в текущем году, общей суммой $5,4 миллиарда.
Программа МВФ для Украины
Соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долл. было одобрено 31 марта 2023 года.
Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на 900 млн долл. по программе на 2023-2027 годы.
МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.
Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.
Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долл. до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.
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