В Украину прибыла миссия МВФ. Что будут обсуждать

В Киев прибыли команда Международного валютного фонда. Представители МВФ проведут встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами по усилению возможностей Украины.

Какова цель приезда миссии Международного валютного фонда

Как заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики властей Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины.

Команда МВФ также примет участие 13 февраля в инаугурационном заседании руководящего комитета Фонда развития потенциала Украины, администрирующего МВФ. На этой встрече будут обсуждаться приоритеты усиления возможностей Украины и поддержка Международным валютным фондом, — говорится в заявлении. Поделиться

После этого 17 февраля в Варшаве миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет дискуссии с представителями властей Украины в контексте третьего пересмотра программы расширенного финансирования.

Что известно о программе МВФ для Украины

31 марта исполнительный Совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (EFF) в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.

Денежные средства от Международного валютного фонда помогут профинансировать все критические расходы и сохранить макрофинансовую стабильность.

25 сентября миссия МВФ начала работу в Варшаве для подготовки второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

31 марта 2023 г. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил четырехлетнюю программу "Механизм расширенного финансирования" для Украины объемом около $15,6 млрд. Эта программа является частью общего пакета поддержки Украины международными партнерами объемом $115 млрд.

В июне 2023 года Украина успешно прошла первый пересмотр программы, своевременно выполнив все взятые на себя обязательства. В рамках программы уже получено два транша общим объемом около 3,6 млрд долларов. При успешном выполнении программы Украина может получить в этом году еще один транш, а общая сумма полученного финансирования вырастет до 4,5 млрд долларов.

6 ноября миссия Международного валютного фонда начала свою работу по второму пересмотру выполнения Украиной программы Механизма расширенного финансирования.