В Україну прибула місія МВФ. Що будуть обговорювати

До Києва прибула команда Міжнародного валютного фонду. Представники МВФ проведуть зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами щодо посилення спроможностей України.

Яка мета приїзду місії Міжнародного валютного фонду

Як заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, які стоять перед економікою України.

Команда МВФ також візьме участь 13 лютого в інавгураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, який адмініструє МВФ. На цій зустрічі обговорюватимуться пріоритети щодо посилення можливостей України та підтримка Міжнародним валютним фондом, — йдеться у заяві. Поширити

Після цього, 17 лютого у Варшаві, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування.

Що відомо про програму МВФ для України

31 березня виконавча Рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (EFF) у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Кошти від Міжнародного валютного фонду допоможуть профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

25 вересня місія МВФ почала працювати у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму "Механізм розширеного фінансування" для України обсягом близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами обсягом $115 млрд.

У червні 2023 року Україна успішно пройшла перший перегляд програми, вчасно виконавши всі взяті на себе зобов'язання. У межах програми вже отримано два транші загальним обсягом близько 3,6 млрд доларів. За успішного виконання програми Україна може цьогоріч отримати ще один транш, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 4,5 млрд доларів.

6 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу щодо другого перегляду виконання Україною програми Механізму розширеного фінансування.