МВФ планує надати Україні новий масштабний транш — Bloomberg

Україна і Міжнародний валютний фонд наближаються до домовленості про виплату суми в $900 мільйонів у зв’язку з припиненням допомоги з боку США.

МВФ найближчим часом може надати Україні транш на $900 млн

За повідомленням видання, представники України та МВФ сподіваються досягти угоди з представниками фонду вже поточного тижня, однак остаточне узгодження вимагається від виконавчої ради МВФ.

Ця виплата розглядається як запасний план у разі неможливості отримання фінансової підтримки від США. Поширити

Планується, що це буде перша з чотирьох виплат, які Україна очікує в поточному році, загальною сумою $5,4 мільярда.

Програма МВФ для України

Угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд дол була схвалена 31 березня 2023 року.

Рада директорів МВФ 11 грудня 2023 схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн дол за програмою на 2023-2027 роки.

МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд дол до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні 2024 року більше 5 млрд дол.