Україна та МВФ наблизилися до підписання угоди на 900 млн дол

Виплата МВФ допоможе Україні на тлі затримки фінансування від США. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму 5,4 млрд дол.

Україна може отримати новий транш від МВФ

Україна та Міжнародний валютний фонд наблизилися до виплати 900 млн доларів на тлі зупинки допомоги від США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Представники України та МВФ розраховують досягти угоди зі співробітниками вже в цей четвер. Однак угоду ще має ратифікувати виконавча рада МВФ.

Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року, на загальну суму 5,4 млрд дол.

Варто зауважити, що це перший випадок, коли МВФ кредитує країну, яка перебуває у стані війни.

Програма МВФ для України

Угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд дол була схвалена 31 березня 2023 року.

Рада директорів МВФ 11 грудня 2023 схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн дол за програмою на 2023-2027 роки.

МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд дол до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні 2024 року більше 5 млрд дол.