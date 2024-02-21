Украина и МВФ приблизились к подписанию соглашения на 900 млн долл

Выплата МВФ поможет Украине на фоне задержки финансирования США. Она будет первой из четырех, которые Украина ожидает в этом году, на общую сумму 5,4 млрд долл.

Украина может получить новый транш от МВФ

Украина и Международный валютный фонд приблизились к выплате 900 млн. долларов на фоне остановки помощи от США.

Об этом сообщает Bloomberg .

Представители Украины и МВФ рассчитывают добиться соглашения с сотрудниками уже в этот четверг. Однако соглашение еще предстоит ратифицировать исполнительный совет МВФ.

Выплата станет запасным планом на случай, если США не смогут оказать помощь. Она будет первой из четырех, которые ожидает Украина в этом году, на общую сумму 5,4 млрд долл.

Стоит отметить, что это первый случай, когда МВФ кредитует находящуюся в состоянии войны страну.

Программа МВФ для Украины

Соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долл. было одобрено 31 марта 2023 года.

Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на 900 млн долл по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долл до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долл.