Польські фермери оголосили про акцію протесту у Варшаві. Що вимагатимуть

27 лютого польські фермери планують розпочати страйк у Варшаві. Вони збираються протестувати перед польським Сеймом та офісом прем'єр-міністра Дональда Туска.

Протест фермерів у Варшаві

Страйк відбуватиметься під гаслом «Зоряний марш до столиці». Фермери хочуть зібратися перед Палацом культури і науки, звідти піти до Сейму, а потім до офісу прем'єр-міністра.

Фермери планують подати петицію до офісу прем'єр-міністра. Вони також хочуть зустрітися з Дональдом Туском.

Фермери вимагають обмеження імпорту сільгосптоварів з України та виходу уряду Польщі з «Зеленої угоди» ЄС.

Що сказав Туск про польських фермерів

22 лютого Туск провів пресконференцію, де запевнив, що не припинить намагатися захистити інтереси польського села.

Ми шукатимемо захисні рішення для польських фермерів , використовуючи національні кошти та шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями. Зробити ці негативні наслідки лібералізації торгівлі з Україною менш важкими, максимально їх ліквідувати. І тут польські фермери можуть на мене розраховувати. Ми у вашому розпорядженні. Дональд Туск

Глава уряду підкреслив, що прагнутиме, щоб і Київ, і Брюссель зрозуміли та прийняли польську точку зору. Водночас Туск рішуче засудив дії польських фермерів, що спрямовані на підтримку Путіна та російську агресію.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до європейських та польських партнерів щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Він розповів, що доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею. Зеленський запросив польських прем'єра та президента підтримати цей діалог.