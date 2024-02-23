В Польше снова высыпали из поезда украинскую сельхозпродукцию
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше снова высыпали из поезда украинскую сельхозпродукцию

Александр Кубраков
Зенро
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Неизвестные на железнодорожной станции Дорогуск в Польше высыпали на землю украинскую сельхозпродукцию из трех зерновозов с рапсом.

В Польше рассыпали украинское зерно

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщает, что инцидент произошел утром 23 февраля.

Неизвестные повредили украинскую сельхозпродукцию, открыв три зерновоза с рапсом. Груз проходил через Польшу транзитом — он направлялся в Германию в Гамбург.

Скажу только, что безнаказанные преступления всегда возвращаются. То ли военная агрессия, то ли поврежденное зерно. Преступники должны быть наказаны, чтобы другие не соблазнились повторить их, — отметил министр.

Ситуация на границе с Украиной

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским и польским партнерам по поводу ситуации на украинско-польской границе.

Он рассказал, что поручил украинскому правительству до 24 февраля быть на границе с Польшей, пригласив на встречу там польских премьера и правительство.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств.

22 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в список объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в украинскую сторону без каких-либо задержек".

Также Туск отметил, что правительственная встреча Польши да Украины состоится 28 марта в Варшаве.

Напомним, что 9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

За это время протестующие дважды высыпали украинское зерно из транспорта — грузовика и поезда. 18 февраля они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев-Хелм, где было 260 пассажиров.

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